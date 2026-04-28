Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical y Araris Biotech AG inician la fase 1 de desarrollo clínico del ARC-02, un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC)
Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical y Araris Biotech AG inician la fase 1 de desarrollo clínico del ARC-02, un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC)
- El ensayo de fase 1 con escalada de dosis representa el primer estudio clínico de un producto desarrollado con la tecnología ADC AraLinQ™, y marca la expansión de Taiho hacia el desarrollo clínico de conjugados de anticuerpo y fármaco en oncología
PRINCETON, Nueva Jersey; TOKIO; y ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. y Araris Biotech AG (“Araris”) anunciaron hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha completado el período de revisión de un nuevo fármaco en investigación (IND) para ARC-02, un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC) en desarrollo para el tratamiento del linfoma no Hodgkin, lo que permite a Taiho Oncology iniciar un ensayo clínico de fase 1 con escalada de dosis de ARC-02.
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Contacts
Taiho Oncology
Leigh Labrie
+1 609.664.9878
llabrie@taihooncology.com
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Junko Onishi
+81-80-1009-7683
junn-onishi@taiho.co.jp
Araris Biotech AG
Filippo Mulinacci, CBO
partnering@ararisbiotech.com