Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical y Araris Biotech AG inician la fase 1 de desarrollo clínico del ARC-02, un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC)

PRINCETON, Nueva Jersey; TOKIO; y ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. y Araris Biotech AG (“Araris”) anunciaron hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha completado el período de revisión de un nuevo fármaco en investigación (IND) para ARC-02, un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC) en desarrollo para el tratamiento del linfoma no Hodgkin, lo que permite a Taiho Oncology iniciar un ensayo clínico de fase 1 con escalada de dosis de ARC-02.

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