tesa kiest Kinaxis als digitale ruggengraat voor de transformatie van zijn wereldwijde geïntegreerde bedrijfsplanning

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), een internationale leider op gebied van orchestratie van end-to-end toeleveringsketens, heeft vandaag bekendgemaakt dat tesa SE het Kinaxis Maestro™-platform heeft gekozen als cruciale pijler voor zijn wereldwijde, meerjarige transformatie op het gebied van supply chain en geïntegreerde bedrijfsplanning (IBP). tesa SE is een wereldwijde fabrikant van plakband en zelfklevende productoplossingen.

Na een uitgebreide evaluatie heeft tesa voor Kinaxis gekozen om de overgang te ondersteunen van regionaal versnipperde planningsprocessen naar een centraal aangestuurd, wereldwijd gecoördineerd IBP-bedrijfsmodel.

