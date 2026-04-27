tesa選擇Kinaxis做為全球整合式業務規劃轉型的數位化核心系統

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX: KXS)今日宣布，全球膠帶和自粘產品解決方案製造商tesa SE已選定Kinaxis Maestro™平台，做為其為期多年的全球供應鏈和整合式業務規劃(IBP)轉型的核心支撐系統。

經過全面評估篩選後，tesa最終選擇Kinaxis，以支援其從區域分散化規劃模式，逐步升級為統一管控、全球協同的IBP營運模式。在全球供應鏈網路日趨複雜和波動加劇的背景下，Kinaxis將協助tesa提升企業整體營運透明度、強化風險抵禦能力，並實現更快、更明智的決策制定。

憑藉130年的創新發展歷程，tesa已發展成為全球首屈一指的膠帶與自粘產品解決方案製造商之一。tesa業務涵蓋全球六大區域，同時服務頂級工業市場和消費性民生用品市場，持續豐富產品組合並擴大全球業務布局。

隨著業務成長，各職能部門、區域及業務單元的營運複雜度不斷提升，該公司意識到，亟需一套可擴充、整合式的規劃基礎系統，以便在整個企業範圍內更快、更自信地做出決策。

tesa SE全球營運負責人Andreas Rummert表示：「如今tesa的全球業務規模和營運複雜程度達到歷史新高。我們的目標是將整合式業務規劃打造為企業核心能力，從而實現更快、更自信的決策，並協助我們快速因應市場和客戶需求的變化。為支援我們的成長和創新發展規劃，我們需要一個具備全球可視性、快速回應和強大場景分析能力的平台。Kinaxis Maestro擁有出色的協同能力，是協助我們達成這一宏偉目標的理想選擇。」

從技術角度來看，合作能力、整合度和未來就緒性是關鍵的甄選標準。

tesa SE數位化與IT部門負責人Christoph Hummel表示：「將Kinaxis選為策略性合作夥伴，能夠把先進的分析技術和AI驅動的決策支援直接融入我們的核心規劃流程，從而加快tesa的AI策略落地。與此同時，我們仍然完全自主掌控規劃模型、決策邏輯和管理規範。從技術角度來看，本次轉型將完成規劃體系架構的現代化革新，強化供應鏈部門與數位化及IT部門的協同合作，穩步建構涵蓋整個企業的資料分析和AI規劃能力。」

Kinaxis Maestro之所以雀屏中選，是因為它能夠大規模地管理真實世界的複雜性，同時快速實現價值，並降低轉型風險。該平台將需求、供應、庫存以及銷售和營運規劃(S&OP)整合在一個統一的環境中，從而支援並行情景評估和即時做出自信的決策。

Kinaxis歐洲、中東和非洲地區銷售執行副總裁Fabienne Cetre表示：「tesa的業務需求極具複雜性。憑藉Maestro平台，我們將協助tesa建構全球統一且可擴充的供應鏈規劃核心體系，從而協助其更快地回應市場變化，同時為長遠發展築牢根基。本次合作彰顯了Kinaxis在歐洲市場的持續發展動力，尤其是在特種材料和先進製造領域。Maestro之所以雀屏中選，是因為它擁有業界首屈一指的能力，能夠支援最複雜的組織轉型。」

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關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協調平台 Maestro 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路提供的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

來源：Kinaxis Inc.

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