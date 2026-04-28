Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical et Araris Biotech AG font entrer le CAM ARC-02 dans la phase 1 du développement clinique

PRINCETON, New Jersey et TOKYO et ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. et Araris Biotech AG (« Araris ») annoncent aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a achevé la période d’examen de sa demande IND pour l'ARC-02, un conjugué anticorps-médicament (CAM) en développement pour le traitement du lymphome non hodgkinien, permettant à Taiho Oncology de lancer un essai clinique d’escalade de dose de phase 1 évaluant l'ARC-02.

Taiho Pharmaceutical a acquis Araris Biotech en mars 2025, renforçant les capacités du groupe Taiho en R&D dans le domaine des produits biologiques et des CAM. Araris est une spin-off de l'Institut Paul Scherrer et de l'ETH en Suisse axée sur le développement de conjugués anticorps-médicaments (CAM). Au cœur de l’approche d’Araris se trouve sa technologie CAM exclusive AraLinQ™, qui permet de créer des CAM stables et spécifiques au site en utilisant des anticorps standard avec des procédés de fabrication évolutifs. L'ARC-02 est un CAM ciblant les protéines CD79b basé sur la technologie exclusive AraLinQTM d'Araris utilisant la monométhyl-auristatine E (MMAE) comme charge, conçue pour cibler et tuer sélectivement les tumeurs malignes des cellules B.

L’essai représente le premier essai clinique d’un produit candidat développé à l’aide de la technologie CAM AraLinQ™ et marque l’expansion de Taiho dans le développement clinique des CAM pour l’oncologie.

« L’avancement de notre premier CAM jusqu'à la phase clinique représente une étape importante pour notre pipeline et reflète l’expansion continue des capacités de développement en oncologie du groupe Taiho », déclare Fabio Benedetti, MD, directeur médical mondial, Taiho Pharmaceutical. « Cette étude clinique initiale nous permettra d’évaluer l’ARC-02 chez les patients et de générer des données pour éclairer le développement continu de l’ARC-02 et de notre plateforme CAM. Nous nous réjouissons à la perspective de faire avancer ce programme dans le cadre de nos efforts plus larges visant à fournir des thérapies innovantes aux personnes atteintes de cancer. »

À propos d'AraLinQ™

AraLinQTM est la technologie CAM d’Araris, qui permet de fixer une charge utile spécifique à un site d’attachement privilégié sur un résidu d’acides aminés spécifique (Q295) dans la structure Fc native de l’anticorps. Les données précliniques démontrent que lorsqu’une charge utile est attachée à ce site à l’aide de linkers exclusifs d’Araris, l’anticorps conserve des performances presque identiques (par exemple, pharmacocinétique et fonctions effectrices) à l’anticorps original non conjugué. En outre, le linker-charge utile est connecté à l'anticorps par une liaison isopeptide très forte qui donne une stabilité exceptionnelle. Une fois entré dans une cellule cancéreuse par internalisation médiée par les anticorps, le linker peut être facilement cassé pour libérer la charge utile. Ces trois propriétés sont des facteurs clés pour permettre une administration efficace de la charge utile et maximiser l'efficacité du CAM. Les linkers AraLinQTM sont hydrophiles, les rendant solubles et évitant leur agglutination dans des solutions à base d'eau comme le sang. En outre, ce linker peut avoir des structures ramifiées uniques qui permettent de créer des CAM qui transportent plusieurs charges utiles de différents types. AraLinQ™ permet de générer des CAM en une seule étape à l’aide d’anticorps « prêts à l’emploi » natifs ou élaborés. Le processus est rapide, rentable et peut être facilement mis à l'échelle sans avoir besoin d'une synthèse d'anticorps personnalisée.

À propos de Taiho Oncology, Inc.

La mission de Taiho Oncology, Inc. est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer, de leurs familles et de leurs soignants. La société se spécialise dans le développement et la mise sur le marché d'agents anticancéreux administrés par voie orale pour divers types de tumeurs. Taiho Oncology dispose d'un solide pipeline de candidats cliniques à petites molécules ciblant les tumeurs solides et les tumeurs hématologiques malignes, avec des candidats supplémentaires en développement préclinique. Taiho Oncology est une filiale de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., qui fait partie d’Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology a son siège social à Princeton, dans le New Jersey, et supervise les activités européennes et canadiennes de sa société mère, qui sont situées à Baar, en Suisse, et à Oakville, en Ontario, au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.taihooncology.com/ et suivez-nous sur LinkedIn et X.

Taiho Oncology et le logo Taiho Oncology sont des marques déposées de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Araris et AraLinQ sont des marques commerciales d'Araris Biotech AG.

À propos de Taiho Pharmaceutical Co Ltd. (Japon)

Taiho Pharmaceutical, filiale d'Otsuka Holdings Co., Ltd. (https://www.otsuka.com/en/), est une société pharmaceutique axée sur la R&D et spécialisée dans les domaines de l’oncologie et des maladies liées au système immunitaire. Sa philosophie d'entreprise prend la forme d'un engagement : « Nous travaillons sans relâche pour améliorer la santé humaine et contribuer à une société qui redonne le sourire. » Dans le domaine de l’oncologie, en particulier, Taiho Pharmaceutical est reconnu comme une entreprise de premier plan au Japon pour le développement de médicaments innovants pour le traitement du cancer, une renommée qui se développe rapidement grâce à d'importants efforts mondiaux de R&D. Dans d’autres domaines que l’oncologie, l’entreprise crée et met sur le marché des produits de qualité qui traitent efficacement les affections médicales et peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie. En accordant toujours la priorité aux clients, Taiho Pharmaceutical vise également à proposer des produits de santé grand public qui soutiennent les efforts déployés par les citoyens pour mener une vie épanouissante et enrichissante. Pour de plus amples renseignements sur Taiho Pharmaceutical, veuillez consulter https://www.taiho.co.jp/en.

À propos d'Araris Biotech AG

Araris Biotech AG, une filiale en propriété exclusive de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (« Taiho »), est une société de biotechnologie de premier plan pionnière dans les conjugués anticorps-médicaments (CAM) et redéfinissant l'ensemble du paradigme du traitement ciblé du cancer et au-delà. La vision d’Araris est un monde sans chimiothérapie et sa technologie exclusive de conjugaison et de charge utile multiple représente un bond en avant dans la conception des CAM, permettant la transformation de tout anticorps en CAM dans le but d’améliorer l'innocuité et l’efficacité. En permettant la fixation de multiples charges utiles synergiques de lutte contre le cancer à un seul anticorps dans un processus efficace en une seule étape, Araris crée une nouvelle génération de missiles intelligents qui offrent la puissance de la chimiothérapie combinée de manière ciblée afin de relever les défis persistants de la résistance du cancer. Pour de plus amples informations sur notre science et notre pipeline, veuillez consulter https://www.ararisbiotech.com/.

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