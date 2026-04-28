微軟攜手Postel：創新資料與人工智慧驅動方案助義大利中小企改進客戶關係

羅馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 微軟與義大利郵政旗下公司Postel宣布深化合作，進一步拓展之前旨在推動義大利企業數位轉型所簽署的協議，並引入Audiencerate成為資料、直銷及數位行銷領域的技術合作夥伴。

該協議旨在推廣一個整合平台，該平台融合了Postel的全通路線上線下通訊能力、Audiencerate的資料智慧功能以及微軟的人工智慧與雲端解決方案。

該解決方案讓中小企能夠在整個客戶關係生命週期中，充分利用自身資料，實現全通路通訊活動的自動化和協調。透過平台內建的市場分析功能，企業能夠獲取競爭洞察和即時行業趨勢，從而將資料轉化為具體的策略優勢。

Audiencerate是「Microsoft AI Cloud Partner Program」的全球合作夥伴，該公司將Azure AI功能整合至自身的資料管理及啟動基礎架構中，讓過往僅限大型企業的工具，亦能供中小企使用。

「透過這次合作，我們將資料置於義大利中小企成長策略的核心，為他們提供以往僅為大型企業專屬的人工智慧及數字行銷工具。」Audiencerate總裁Gianluca Leotta表示。

「雲端讓創新更易普及，AI能夠讓規模較小的機構更智慧地管理其流程，重拾競爭力。」微軟義大利全球合作夥伴解決方案負責人Annamaria Bottero表示。

該平台目前已提供一套完整的客戶細分、市場情報和Postel實體及數位通訊管道連接器，未來幾週還將新增行銷自動化模組並引入更多通訊管道。

得益於微軟在平台內原生提供的人工智慧創新以及Audiencerate在廣告科技（AdTech）及行銷科技（MarTech）生態系統中的全球合作夥伴關係，該解決方案將持續演進，為義大利中小企帶來持續的競爭優勢。

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