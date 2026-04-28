Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical e Araris Biotech AG portano l'ADC ARC-02 nella fase 1 di sviluppo clinico
Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical e Araris Biotech AG portano l'ADC ARC-02 nella fase 1 di sviluppo clinico
- Si tratta del primo studio clinico di fase 1 con aumento progressivo della dose relativo a un prodotto sviluppato con la tecnologia AraLinQ™ ADC e sottolinea l'espansione di Taiho nello sviluppo clinico degli ADC per uso oncologico
PRINCETON, New Jersey, TOKYO e ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. e Araris Biotech AG ("Araris") oggi hanno annunciato il completamento del periodo di revisione relativo a un nuovo farmaco sperimentale (IND) da parte della U.S. Food and Drug Administration (FDA) su ARC-02, un anticorpo farmaco-coniugato (ADC) in corso di sviluppo per il trattamento dei linfomi non Hodgkin. Taiho Oncology può così dare inizio a uno studio clinico di fase 1 su ARC-02 con aumento progressivo della dose.
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Contacts
Taiho Oncology
Leigh Labrie
+1 609.664.9878
llabrie@taihooncology.com
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Junko Onishi
+81-80-1009-7683
junn-onishi@taiho.co.jp
Araris Biotech AG
Filippo Mulinacci, CBO
partnering@ararisbiotech.com