Microsoft e Postel: Uma nova solução inovadora, baseada em dados e IA, para otimizar o relacionamento das PMEs italianas com seus clientes

ROMA--(BUSINESS WIRE)--A Microsoft e a Postel, da empresa Poste Italiane Group, anunciam uma evolução em sua colaboração e nos acordos firmados para a digitalização de empresas italianas, dando as boas-vindas à Audiencerate como parceira tecnológica na área de Dados e Marketing Direto e Digital.

O acordo prevê a distribuição de uma plataforma integrada que combina os recursos de comunicação omnicanal física e digital da Postel com as funcionalidades de inteligência de dados da Audiencerate e as soluções de IA e Nuvem da Microsoft.

A solução permite que as PMEs aproveitem e ativem seus próprios dados ao longo de todo o ciclo de relacionamento com o cliente, automatizando e orquestrando campanhas de comunicação omnicanal. Graças aos recursos de análise de mercado integrados à plataforma, as empresas poderão acessar insights competitivos e tendências do setor em tempo real, transformando dados em uma vantagem estratégica concreta.

A Audiencerate é parceira global do Programa de Parceiros de IA na Nuvem da Microsoft e integra os recursos de IA do Azure à sua própria infraestrutura de gerenciamento e ativação de dados, tornando acessíveis também às PMEs ferramentas que antes eram exclusivas de grandes empresas.

“Com essa parceria, colocamos os dados no centro da estratégia de crescimento das PMEs italianas, oferecendo a elas ferramentas de IA e marketing digital que até hoje eram domínio exclusivo das grandes empresas”, disse Gianluca Leotta, presidente da Audiencerate..

“A Nuvem torna a inovação mais acessível, e a Inteligência Artificial pode permitir que até mesmo organizações menores gerenciem seus processos de forma mais inteligente, recuperando a competitividade”, disse Annamaria Bottero, líder global de Soluções para Parceiros da Microsoft Itália.

A plataforma, já disponível com um conjunto completo de ferramentas para segmentação de clientes, inteligência de mercado e conectores para os canais de comunicação físicos e digitais da Postel, será ainda mais aprimorada nas próximas semanas com um módulo de automação de marketing e a introdução de canais de comunicação adicionais.

A solução também continuará a evoluir ao longo do tempo graças às inovações de IA da Microsoft, disponíveis nativamente na plataforma, e às parcerias globais da Audiencerate nos ecossistemas de AdTech e MarTech, proporcionando às PMEs italianas uma vantagem competitiva contínua.

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