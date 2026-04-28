Helical Fusion lancia il programma Helix Program "Official Partners" per sviluppare una coalizione industriale in Giappone per lo sviluppo dell'energia da fusione per uso commerciale

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., un'azienda che opera nel settore dell'energia da fusione e sta sviluppando una centrale elettrica a stellarator elicoidale, ha annunciato oggi il lancio del programma Helix Program Official Partners, un nuovo quadro di riferimento di collaborazione strategica sviluppato per riunire collaboratori industriali di lunga data impegnati nello sviluppo della fusione dall'ambiente di laboratorio a un'implementazione della potenza della fusione nel mondo reale.

L'Helix Program è l'iniziativa principale di Helical Fusion per ottenere un'energia da fusione utilizzabile a livello commerciale entro la decade del 2030.

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