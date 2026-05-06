EVelution Energy、三井物産と8億5000万ドルのコバルト・オフテイク契約を締結、米国および同盟国における重要鉱物の自立性を推進

アリゾナ州ユマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 米国で初の商業規模となるコバルト金属および硫酸コバルトの加工施設の開発を進める重要鉱物を手掛ける企業であるEVelution Energy LLC（以下「EVelution Energy」または「同社」）は、三井物産株式会社（以下「三井物産」、本社：東京、代表取締役社長、CEO：堀 健一）と、法的拘束力のある長期オフテイク契約を締結したことを発表しました。本契約は、現在の市場価格に基づき、5年間の契約期間で約8億5000万ドルと評価されています。

本契約に基づき、EVelution Energyは、アリゾナ州ユマ郡で現在開発中の同社施設から生産されるコバルト金属の相当部分（年間最大3,000メートルトン〔含有コバルト量〕）を三井物産に供給します。

三井物産の参加は、EVelution Energyの事業基盤が商業面および戦略的関連性の双方において重要性を有することを示すものであり、米国および同盟国の産業パートナーとの間で、安全で弾力的なコバルト供給網に対する強い需要を反映しています。

戦略的サプライチェーンにおけるマイルストーン

本契約は、米国および日本が同盟国のサプライチェーン強化と重要鉱物分野における非市場的な歪みへの対応に向け、協調的な取り組みを進める中で締結されたものです。

世界の精製コバルト生産の75%超は中国から供給されている一方で、米国には商業規模の国内コバルト処理インフラが存在していません。計画中の同施設は、米国の産業基盤のレジリエンス強化に関する優先事項に沿って、安全で信頼性の高い国内精製能力を確立することにより、この構造的な脆弱性に対応することを目的としています。

同施設は全面稼働時に、硫酸コバルトおよび／またはコバルト金属を合計で年間最大7,000メートルトン（含有コバルト量）生産する見込みです。計画生産能力では、同施設は、航空宇宙分野および米国の産業基盤、EVバッテリー、ならびにその他の先端製造用途にわたる米国のコバルト需要の相当部分を満たす見込みです。

コバルトは、EVバッテリーにとどまらず、ジェットエンジン用超合金、衛星システム、永久磁石（サマリウムコバルト（SmCo）磁石を含む）、高性能マイクロチップ、ならびにその他の重要な先端技術において不可欠な材料です。

「本契約は、米国における重要鉱物の加工能力の拡大を推進する上で、EVelution Energyにとって戦略的なマイルストーンです」と、EVelution Energyの社長兼CEOであるNavaid Alamは述べています。「米国における安全かつ信頼性の高いコバルト加工インフラの確立は、米国の産業基盤の回復力強化と、同盟国以外の精製能力への長期的な戦略的依存の低減に不可欠です。」

同盟国間における産業協力の強化

本オフテイク契約は、米国の精製能力の整備を支援する長期的な商業的枠組みを確立するとともに、産業基盤に不可欠な戦略物資における日米間の産業協調の一層の深化を促進するものです。

同施設は、アリゾナ州ユマ郡に所在する連邦政府指定の「適格オポチュニティゾーン」に立地する予定であり、自家太陽光発電を行い、プロセス用水の約70%をリサイクルし、敷地内での貯蔵・廃棄を伴わない運用となるよう設計されています。本プロジェクトは、重要鉱物の加工能力の国内回復力を目的とした、国防生産法に基づくプログラムを含む米国連邦政府の施策と合致しています。

同施設の建設は2027年初頭に開始され、2029年末までに完成する見込みです。本プロジェクトは、ユマ郡に大きな経済的影響をもたらす見込みであり、プロジェクトの全期間を通じて7億5000万ドル超の経済活動を創出するとともに、直接雇用、間接雇用、誘発雇用を含め3,300人超の雇用を創出する見通しです。

本プレスリリースは、いかなる証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格認定が行われる前に当該申込み、勧誘または売却が違法となるいかなる管轄区域においても、当該証券の売却を行うものではありません。

EVelution Energyについて

EVelution Energy LLCは、米国の航空宇宙、防衛、蓄電池、先端製造分野向けに、安全かつ強靭な国内精製能力を確立するために設計された、米国初の太陽光発電による商業規模の硫酸コバルトおよびコバルト金属加工施設の開発を進めています。

同施設は、アリゾナ州ユマ郡にある適格オポチュニティゾーンに建設される予定です。オポチュニティゾーン・プログラムは当初、2017年の米国税制改革法に基づき創設され、その後連邦法により恒久化された制度であり、戦略的な国内製造および地域再生を支援する投資家に対し、長期的な税制の予見可能性とより強力なインセンティブを提供します。

EVelution Energyの経営陣は、米国における強靭な重要鉱物事業基盤の構築に注力しつつ、国際的なインフラ開発、資本市場の構造化、ならびに戦略的なプロジェクト遂行において豊富な経験を有しています。

詳細は、 www.evelutionenergy.com をご覧ください。

将来予想に関する記述に関する注意事項

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法における意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は過去の事実ではなく、EVelution Energyはこれらの記述を経営陣の現時点における見通しおよび前提に基づいて作成しています。将来予想に関する記述には固有のリスクおよび不確実性が伴い、さまざまな要因により、実際の結果がこれらの将来予想に関する記述に含まれる内容と異なる可能性があります。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。（i）先端製造、防衛調達、連邦政府の重要鉱物関連施策、および／または「Make More in America」イニシアチブに基づき米国輸出入銀行（EXIM）が利用可能な資金に影響を及ぼす規制または政策の変更、（ii）同施設の開発および建設に関連する建設遅延の可能性、サプライチェーンの問題、政府承認、ならびに規制上、環境上またはその他の問題、（iii）精製コバルト製品を使用する防衛、航空宇宙、先端製造用途における米国の需要の増加、（iv）資本市場および信用市場の変動、（v）地域および世界の経済状況、（vi）優先処理の対象となるプロジェクトに関する米国市民権・移民局（USCIS）の変更、（vii）当社の今後の事業開発、業績および財務状況。場合によっては、将来予想に関する記述は、「可能性がある（may）」「～する予定である（will）」「見込む（expect）」「予想する（anticipate）」「目標とする（target）」「目指す（aim）」「見積もる（estimate）」「意図する（intend）」「計画する（plan）」「信じる（believe）」「可能性のある（potential）」「継続する（continue）」「～する可能性が高い（is/are likely to）」またはこれらに類似する表現などの語句によって識別できることがあります。本プレスリリースに記載されたすべての情報は、本プレスリリースの日付時点のものであり、EVelution Energyは、適用される法令で求められる場合を除き、これらの情報を更新する義務を負うものではありません。

三井物産株式会社について

三井物産株式会社は、60か国以上に拠点を有し、多様な産業分野にわたる幅広い事業ポートフォリオを展開するグローバルな総合商社・投資会社です。同社は、世界有数の企業を含む信頼できるパートナーのグローバルなネットワークと連携しながら事業機会を見いだし、開発し、成長させるとともに、地理的および業界横断的な強みを組み合わせることで、ステークホルダーに対して長期的かつ持続可能な価値を創出しています。

三井物産株式会社は、中期経営計画2026において、3つの主要な目標（Key Strategic Initiatives）を掲げています。具体的には、資源・素材の安定供給およびインフラの提供を通じた産業の成長・進化の支援、低炭素および再生可能エネルギーへの世界的な移行の推進、ならびに人々が健康的な生活を送れるように質の高いヘルスケアの提供と良質な栄養を得れる機会を目標としております。

詳細は、こちらをご覧ください： https://www.mitsui.com/jp/en/

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