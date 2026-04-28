Helical Fusion lance le programme « Partenaires officiels » d’Helix afin de constituer une coalition industrielle japonaise pour l’énergie de fusion commerciale

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., une entreprise spécialisée dans l’énergie de fusion qui développe une centrale à stellarator hélicoïdal, a annoncé aujourd’hui le lancement des Helix Program Official Partners, un nouveau cadre de partenariat stratégique conçu pour rassembler des collaborateurs industriels de longue date engagés à faire passer la fusion du stade des progrès en laboratoire à celui du déploiement concret de l’énergie de fusion.

Le programme Helix est l’initiative phare de Helical Fusion visant à rendre l’énergie de fusion commercialement viable dans les années 2030. Plutôt que de partir d’un simple concept de réacteur, le programme procède à rebours à partir des trois exigences essentielles pour une énergie de fusion commerciale : production nette d’électricité, fonctionnement continu et haute maintenabilité. Sur la base de ce cadre, Helical Fusion a adopté le stellarator hélicoïdal comme approche de réacteur offrant la voie la plus claire pour satisfaire ces trois exigences dans une centrale à fusion pleinement opérationnelle, en s’appuyant sur les décennies de recherche menées au Japon dans le domaine de la technologie des stellarators hélicoïdaux.

Les trois premières entreprises à rejoindre le programme en tant que partenaires officiels fondateurs sont NICHIAS Corporation, Hasetora Spinning Co., Ltd. et Seno Kisen Co., Ltd. Chacune d’entre elles apporte un héritage commercial s’étendant sur près d’un siècle, voire plus. Plus important encore, elles ne rejoignent pas simplement le projet en tant que fournisseurs ou investisseurs, mais en tant que partenaires à long terme partageant l’ambition d’Helical Fusion de contribuer à la construction de l’industrie de l’énergie de fusion elle-même.

« La fusion commerciale ne sera pas réalisée par une start-up seule, ni par la physique seule », a déclaré Takaya Taguchi, cofondateur et directeur général de Helical Fusion Co., Ltd. « Elle nécessite une coalition d’entreprises prêtes à mettre les atouts qu’elles ont développés au fil des générations au service de l’un des défis industriels les plus importants du siècle à venir. Le programme Helix Official Partners a été créé à cette fin. »

Contrairement à un programme de parrainage classique, le programme Helix Program Official Partners s’adresse aux entreprises qui travailleront aux côtés d’Helical Fusion en tant que collaborateurs industriels actifs. La participation est liée non seulement à une convergence stratégique des activités, mais aussi à un engagement financier. Ce cadre vise à soutenir la fabrication et la construction de Helix HARUKA, le dispositif de démonstration intégré d’Helical Fusion, et, à terme, de Helix KANATA, la première usine commerciale prévue par l’entreprise dans les années 2030.

À propos des Helix Program Official Partners

Fondée en 1896, NICHIAS Corporation fournit des produits d’isolation, d’étanchéité et des produits industriels haute performance à des secteurs qui ont soutenu la société industrielle moderne, notamment la construction navale, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, l’énergie électrique, l’automobile, la construction et les semi-conducteurs. Sa participation reflète l’idée selon laquelle les technologies requises pour l’industrie à grande échelle d’une époque peuvent devenir des technologies habilitantes pour un nouveau système énergétique à l’époque suivante.

Hasetora Spinning Co., Ltd., fondée en 1887, s’est développée au fil de plus d’un siècle de fabrication tout en acquérant une expertise dans les matériaux et les technologies textiles. Sa décision de rejoindre le programme souligne une idée plus large, centrale pour la commercialisation de la fusion : les entreprises de matériaux avancés dotées d’un solide savoir-faire en matière de fabrication pourraient jouer un rôle important dans la mise en place des infrastructures énergétiques de demain.

Seno Kisen Co., Ltd., fondée en 1946 et forte de plusieurs décennies d’activité maritime à l’échelle mondiale, apporte son expertise en logistique industrielle, en gestion de flotte et en transport des ressources essentielles qui soutiennent les économies. Sa participation souligne que les systèmes énergétiques futurs ne dépendront pas uniquement de l’innovation, mais aussi des disciplines opérationnelles nécessaires pour déplacer, déployer et entretenir des actifs à grande échelle dans le monde réel.

L’entreprise met déjà en œuvre cette feuille de route dans le domaine du matériel. Les travaux de fabrication et de construction liés à la démonstration des aimants destinés à Helix HARUKA sont en cours dans un espace dédié à Helical Fusion, situé sur le campus de l’Institut national des sciences de la fusion à Toki, dans la préfecture de Gifu.

Dans le cadre de cette initiative plus large, Helical Fusion a également clôturé la première tranche de son tour de table de série B, levant environ 2,7 milliards JPY. Parmi les investisseurs participant à ce tour figurent notamment NICHIAS Corporation, Hasetora Spinning Co., Ltd., Seno Kisen Co., Ltd., Ecrowd NEXT, Konoike Transport Co., Ltd. et MITANI SANGYO Co., Ltd. Parmi ces investisseurs, NICHIAS Corporation, Hasetora Spinning Co., Ltd. et Seno Kisen Co., Ltd. participent également en tant que partenaires officiels du programme Helix. En incluant les subventions et les prêts, le financement total de la société à ce jour s’élève à environ 9,8 milliards JPY. La société a déclaré que ces capitaux supplémentaires soutiendront la poursuite du développement dans le cadre du programme Helix, parallèlement à l’expansion de son réseau de partenariats industriels.

À propos de Helical Fusion Co., Ltd.

Helical Fusion Co., Ltd. est une société qui œuvre à la commercialisation de l’énergie de fusion par le développement de l’Helical Stellarator. La société a été fondée en 2021 en tant que société dérivée de l’Institut national des sciences de la fusion (NIFS), s’appuyant sur les résultats de recherche accumulés au NIFS.

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