Microsoft en Postel: een innovatieve, nieuwe, op data en AI gebaseerde oplossing om de klantrelaties van Italiaanse mkb's te optimaliseren

ROME--(BUSINESS WIRE)--Microsoft en Postel, een bedrijf van de Poste Italiane-groep, kondigen aan dat ze hun samenwerking verder uitbreiden. Ze gaan verder werken aan de overeenkomsten die ze hebben gesloten voor de digitalisering van Italiaanse bedrijven. Hierbij halen ze Audiencerate als technologiepartner binnen op het gebied van data en directe & digitale marketing.

In het kader van de overeenkomst wordt een geïntegreerd platform gelanceerd dat de omnichannel-communicatiemogelijkheden van Postel, zowel fysiek als digitaal, combineert met de data-intelligence-functionaliteiten van Audiencerate en de AI- en cloudoplossingen van Microsoft.

Met deze oplossing kunnen kleine en middelgrote ondernemingen hun eigen gegevens gedurende de gehele levenscyclus van de klantrelatie benutten en activeren, waarbij omnichannel-communicatiecampagnes worden geautomatiseerd en gecoördineerd. Dankzij de in het platform ingebouwde marktanalysemogelijkheden krijgen bedrijven toegang tot concurrentie-inzichten en realtime sectortrends en worden gegevens omgezet in een concreet strategisch voordeel.

Audiencerate is een wereldwijde partner van het Microsoft AI Cloud Partner-programma. Het integreert de mogelijkheden van Azure AI in zijn eigen infrastructuur voor gegevensbeheer en -activering, zodat de tools die voorheen voorbehouden waren aan grote ondernemingen, nu ook toegankelijk zijn voor het mkb.

"Dankzij deze samenwerking plaatsen we data centraal in de groeistrategie van het Italiaanse mkb met een aanbod van AI- en digitale marketingtools dat tot op vandaag alleen voor de grote spelers bestemd was," aldus Gianluca Leotta, president van Audiencerate.

"De cloud maakt innovatie toegankelijker, en dankzij kunstmatige intelligentie kunnen zelfs kleinere organisaties hun processen slimmer beheren en zo hun concurrentiepositie terugwinnen," zegt Annamaria Bottero, Global Partner Solutions Lead bij Microsoft Italy.

Het platform stelt al een complete suite voor klantsegmentatie, marktinformatie en koppelingen met de fysieke en digitale communicatiekanalen van Postel beschikbaar. In de komende weken wordt het verder uitgebreid met een module voor marketingautomatisering en de introductie van extra communicatiekanalen.

De oplossing zal zich in de loop van de tijd ook verder ontwikkelen dankzij de AI-innovaties van Microsoft, die native binnen het platform worden geleverd. Daarnaast zal de oplossing profiteren van de wereldwijde partnerschappen van Audiencerate in de AdTech- en MarTech-ecosystemen, waardoor Italiaanse mkb's een blijvend concurrentievoordeel wordt geboden.

