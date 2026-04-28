Microsoft és Postel: Innovatív, új, adat- és mesterségesintelligencia-alapú megoldás az olasz kkv-k ügyfélkapcsolatainak optimalizálására

RÓMA--(BUSINESS WIRE)--A Microsoft és a Postel, a Poste Italiane Group vállalata bejelentette együttműködését, illetve az olasz vállalkozások digitalizációja érdekében aláírt megállapodásaik továbbvitelét, technológiai partnerként üdvözölve az Audiencerate-et, az adat- és direkt, valamint digitális marketing területén.

A megállapodás egy integrált platform létrehozását célozza meg, amely a Postel többcsatornás („omnichannel") fizikai és digitális kommunikációs képességeit az Audiencerate adatelemzési funkcióival, valamint a Microsoft mesterséges intelligencia (AI) és felhőmegoldásaival ötvözi.

A megoldás lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy a teljes ügyfélkapcsolati életciklus során kiaknázzák és aktiválják saját adataikat, automatizálva és összehangolva a többcsatornás kommunikációs kampányokat. A platformba épített piacelemzési képességeknek köszönhetően a vállalkozások versenyképes információkhoz és valós idejű ágazati trendekhez férhetnek hozzá, így az adatokat konkrét stratégiai előnnyé kovácsolhatják.

Az Audiencerate a Microsoft AI Cloud Partner Program globális partnere, amely az Azure mesterségesintelligencia-képességeit saját adatkezelési és aktiválási infrastruktúrájába integrálja, így a korábban a nagyvállalatok számára fenntartott eszközöket a kkv-k számára is elérhetővé teszi.

„Ezzel a partnerséggel az adatokat az olasz kkv-k növekedési stratégiájának középpontjába helyezzük, olyan mesterségesintelligencia-alapú és digitális marketing eszközöket kínálva számukra, amelyek mind ez idáig kizárólag a nagy szereplők privilégiuma voltak” – árulta el Gianluca Leotta, az Audiencerate elnöke.

„A felhőalapú technológia hozzáférhetőbbé teszi az innovációt, a mesterséges intelligencia pedig lehetővé teszi még a kisebb szervezetek számára is, hogy intelligensebben kezeljék folyamataikat, visszanyerve versenyképességüket” – nyilatkozta Annamaria Bottero, a Globális Partner Megoldások Vezetője a Microsoft Italy vállalatnál.

A platform, amely már most is elérhető az ügyfélszegmentáció, a piaci információk és a Postel fizikai és digitális kommunikációs csatornáihoz tartozó csatlakozások teljes csomagjával, a következő hetekben egy marketingautomatizálási modullal és további kommunikációs csatornák bevezetésével bővül.

A megoldás idővel folyamatosan fejlődni fog a Microsoft AI-innovációinak köszönhetően, amelyek a platformon belül natívan elérhetők, valamint az Audiencerate globális partnerségeinek köszönhetően az AdTech és MarTech ökoszisztémákban, amellyel az olasz kkv-k számára folyamatos versenyelőnyt biztosít.

