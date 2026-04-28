Helical Fusion lanza el programa “Official Partners” de Helix para construir la coalición industrial de energía de fusión comercial de Japón

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., una empresa de energía de fusión que desarrolla una planta de energía de estelarador helicoidal, anunció hoy el lanzamiento del programa Official Partners de Helix, un nuevo marco de alianza estratégica diseñado para unir a colaboradores industriales de larga data con el objetivo de impulsar la fusión desde el progreso en el laboratorio hasta la implementación de energía de fusión en el mundo real.

El programa de Helix es la iniciativa principal de Helical Fusion para hacer realidad energía de fusión comercialmente viable en la década de 2030.

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