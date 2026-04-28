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Helical Fusion lanza el programa “Official Partners” de Helix para construir la coalición industrial de energía de fusión comercial de Japón

Numerosas empresas japonesas de larga trayectoria se unen como socios inaugurales con empuje compartido para construir la industria de la energía de fusión; además, Helical Fusion completó el primer cierre de su ronda de financiación serie B

original Helical Fusion’s Integrated Demonstration Device, “Helix HARUKA,” currently under construction (photographed at the company’s dedicated workspace within the National Institute for Fusion Science in Gifu, Japan)

Helical Fusion’s Integrated Demonstration Device, “Helix HARUKA,” currently under construction (photographed at the company’s dedicated workspace within the National Institute for Fusion Science in Gifu, Japan)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., una empresa de energía de fusión que desarrolla una planta de energía de estelarador helicoidal, anunció hoy el lanzamiento del programa Official Partners de Helix, un nuevo marco de alianza estratégica diseñado para unir a colaboradores industriales de larga data con el objetivo de impulsar la fusión desde el progreso en el laboratorio hasta la implementación de energía de fusión en el mundo real.

El programa de Helix es la iniciativa principal de Helical Fusion para hacer realidad energía de fusión comercialmente viable en la década de 2030.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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