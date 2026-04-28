Microsoft et Postel : une nouvelle solution innovante, fondée sur les données et l’IA, pour optimiser les relations des PME italiennes avec leurs clients

ROME--(BUSINESS WIRE)--Microsoft et Postel, une société du groupe Poste Italiane, annoncent une évolution de leur collaboration et des accords qu’ils ont signés pour la numérisation des entreprises italiennes, en accueillant Audiencerate en tant que partenaire technologique dans le domaine des données et du marketing direct et numérique.

L’accord prévoit la mise en place d’une plateforme intégrée qui combine les capacités de communication omnicanale (physique et numérique) de Postel avec les fonctionnalités d’intelligence des données d’Audiencerate et les solutions d’IA et de cloud de Microsoft.

Cette solution permet aux PME d’exploiter et d’activer leurs propres données tout au long du cycle de vie de la relation client, en automatisant et en orchestrant des campagnes de communication omnicanales. Grâce aux capacités d’analyse de marché intégrées à la plateforme, les entreprises pourront accéder à des informations sur la concurrence et aux tendances sectorielles en temps réel, transformant ainsi les données en un avantage stratégique concret.

Audiencerate est un partenaire mondial du programme Microsoft AI Cloud Partner et intègre les capacités d’Azure AI dans sa propre infrastructure de gestion et d’activation des données, rendant ainsi accessibles aux PME des outils qui étaient auparavant réservés aux grandes entreprises.

« Grâce à ce partenariat, nous plaçons les données au cœur de la stratégie de croissance des PME italiennes, en leur offrant des outils d’IA et de marketing numérique qui, jusqu’à aujourd’hui, étaient l’apanage exclusif des grands acteurs », déclare Gianluca Leotta, président d’Audiencerate.

« Le cloud rend l’innovation plus accessible, et l’intelligence artificielle permet même aux plus petites organisations de gérer leurs processus de manière plus intelligente, retrouvant ainsi leur compétitivité », déclare Annamaria Bottero, responsable des solutions partenaires mondiales chez Microsoft Italie.

La plateforme, déjà disponible avec une suite complète pour la segmentation de la clientèle, l’intelligence de marché et des connecteurs pour les canaux de communication physiques et numériques de Postel, sera encore enrichie dans les semaines à venir avec un module d’automatisation du marketing et l’introduction de canaux de communication supplémentaires.

La solution continuera également à évoluer au fil du temps grâce aux innovations de Microsoft en matière d’IA, disponibles en natif au sein de la plateforme, et aux partenariats mondiaux d’Audiencerate dans les écosystèmes AdTech et MarTech, offrant ainsi aux PME italiennes un avantage concurrentiel continu.

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