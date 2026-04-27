Die erstklassigen Content-Angebote von Peloton werden die neue Fitness-Kategorie von Spotify weltweit bereichern

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) hat heute seine globale Partnerschaft mit Spotify bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die erstklassigen Fitness- und Wellness-Inhalte von Peloton Millionen von Spotify Premium-Abonnent:innen weltweit als Teil der neuen Fitness-Kategorie von Spotify zugänglich gemacht. Diese Kooperation stellt einen bedeutenden Schritt für Pelotons internationale Präsenz dar und ermöglicht Menschen in den meisten Ländern, in denen Spotify verfügbar ist, den Zugriff auf Pelotons erstklassige Kursangebote.

Peloton steht für Fitness und Unterhaltung und verfügt über ein renommiertes Team von Trainer:innen, eine treue Community von Millionen von Mitgliedern und eine beliebte Marke. Als führendes Unternehmen im Bereich digitale Fitness und Wellness nutzt Peloton diese Stärken nun, um seine Reichweite weiter auszubauen: mehr als 1.400 Kurse aus den Bereichen Kraft, Pilates, Barre, Yoga, Stretching, Meditation, Floor-Cardio sowie Outdoor-Lauf- und Walking werden ab sofort auf Spotify verfügbar sein.

„Wir sind überzeugt, dass das beste Training das ist, das man auch tatsächlich durchzieht. Deshalb sollte der Zugang zu erstklassigen Fitnessinhalten so einfach wie das Abspielen der eigenen Lieblingsplaylist auf Spotify sein. Mit dieser Partnerschaft bauen wir eine globale Präsenz auf, die das einzigartige Peloton-Erlebnis für Spotify-Premium-Abonnent:innen auf der ganzen Welt zugänglich macht“, sagte Dion Camp Sanders, Chief Commercial Officer von Peloton. „Während wir unseren Fokus zunehmend auf ganzheitliches Wohlbefinden erweitern, ist die Zusammenarbeit mit Spotify ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Reichweite zu vergrößern und neue Umsatzpotenziale durch unsere einzigartigen Inhalte, Erlebnisse und Trainingsansätze zu erschließen.“

Ab heute steht Spotify Premium-Abonnent:innen eine kuratierte Auswahl an Kraft-, Yoga-, Pilates-, Barre-, Stretching-, Floor-Cardio-, Meditations- und Outdoor-Kursen - unter „Workouts by Peloton“ - innerhalb der neuen Fitness-Kategorie von Spotify zur Verfügung. Die Inhalte umfassen Kurse in englischer, spanischer und deutscher Sprache, die von den beliebten Peloton-Trainer:innen geleitet werden. Das Angebot wird regelmäßig um neue Inhalte und Disziplinen erweitert.

„Seit fast zwei Jahrzehnten ist Spotify der Soundtrack zu den Workouts der Welt", sagt Roman Wasenmüller, VP und Global Head of Podcasts bei Spotify. „Doch das Zuhören war erst der Anfang. Heute entwickeln wir Spotify zu einem echten täglichen Wellness-Begleiter weiter. Indem wir Peloton direkt in unser Video- und Audio-Ökosystem integrieren, investieren wir in eine Zukunft, in der Spotify nicht nur ein Ort ist, an dem du deine Zeit verbringst - sondern der Ort, an dem du Schwung holst, dein Wohlbefinden stärkst und das Beste aus jedem Tag herausholst."

Zusätzlich unterstreicht die Partnerschaft Pelotons strategische Weiterentwicklung hin zu einem stärker diversifizierten Geschäftsmodell. Indem Peloton Millionen von Konsument:innen auf einer Plattform anspricht, die diese bereits kennen und schätzen, stärkt das Unternehmen seine Markenpräsenz und schafft langfristigen Mehrwert in bisher unerschlossenen internationalen Märkten. Gleichzeitig wird das Peloton-Erlebnis zugänglicher und weiteres Wachstum generiert - insbesondere durch das Angebot geräteunabhängiger Boden- und Outdoor-Trainings sowie der Mindfulness-Inhalte des Unternehmens.

Über Peloton

Peloton (NASDAQ: PTON) bietet seinen Mitgliedern erstklassige Trainingsgeräte, herausragende Software, professionelle Anleitung durch erfahrene Trainer:innen sowie die engagierteste Fitness-Community weltweit. 2012 gegründet und mit Hauptsitz in New York City, zählt Peloton heute Millionen von Mitgliedern in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Australien und Österreich. Weitere Informationen finden Sie unter www.onepeloton.com/de.

About Spotify

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören revolutioniert. Mit dem Einstieg in den Podcast-Bereich brachte das Unternehmen Innovationen und eine neue Generation von Hörer*innen zu diesem Medium. 2022 folgte der nächste Meilenstein: der Eintritt in den rasant wachsenden Markt für Hörbücher – ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Zukunft des Audios zu gestalten.

Heute können mehr Menschen als je zuvor auf Spotify über 100 Millionen Songs, über 7 Millionen Podcast-Titel und rund 500.000 Hörbücher à la carte entdecken, organisieren und genießen. Mit über 751 Millionen monatlich aktiven Nutzer*innen – darunter 290 Millionen Premium-Abonnent*innen in mehr als 180 Märkten weltweit – ist Spotify der größte und erfolgreichste Audio Streaming Subscription Service der Welt.