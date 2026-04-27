Veolia collabore avec Amazon pour déployer la réutilisation des eaux usées pour le refroidissement des data centers

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), leader mondial des services à l’environnement, travaille aux côtés d’Amazon pour réduire la consommation d’eau des data centers et développer la réutilisation des eaux usées traitées dans les opérations d’Amazon dans le Mississippi, contribuant ainsi à la résilience hydrique locale tout en soutenant l’objectif d’Amazon d’atteindre une empreinte eau positive dans l’ensemble de ses opérations directes de data centers d’ici 2030.

Transformer les eaux usées en ressource de refroidissement pour les data centers

La première installation devrait être opérationnelle en 2027, devenant ainsi le premier data center d’Amazon dans le Mississippi à utiliser de l’eau recyclée pour le refroidissement. Veolia, leader mondial des technologies de l’eau, va déployer des systèmes de traitement autonomes, innovants et conteneurisés qui transformeront les effluents provenant de stations d’épuration voisines et d’autres sources disponibles en eau de refroidissement répondant aux normes de qualité requises pour les processus industriels.

Une fois pleinement opérationnel, le projet devrait permettre de réutiliser plus de 314 millions de litres d’eau potable par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 760 foyers américains, et correspondant au volume d’eau que le data center aurait autrement prélevé dans les nappes phréatiques et les ressources locales en eau potable.

La conception modulaire et conteneurisée des systèmes de traitement de l’eau de Veolia permet un déploiement évolutif, facilitant la reproduction de cette solution dans les installations d’Amazon à travers le monde lorsque les conditions s’y prêtent, en collaboration avec ses clients industriels et municipaux. Cette approche soutient l’ambition des deux partenaires de promouvoir une gestion responsable de l’eau et des data centers plus durables.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon pour sécuriser ses besoins en eau dans le Mississippi tout en protégeant les ressources de la communauté locale, c’est la sécurité environnementale en action. En combinant l’expertise de Veolia dans l’eau avec les technologies d’IA d’Amazon, nous transformons les data centers en moteurs d’innovation pour la durabilité. Cette solution s’appuie sur notre nouvelle offre dédiée aux data centers», a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

Des opérations de traitement de l’eau renforcées par l’IA

Dans le cadre de cette collaboration stratégique plus large, Amazon Web Services (AWS) va continuer de soutenir Veolia dans le développement de solutions intégrant l’IA afin d’offrir une optimisation des processus en temps réel, une maintenance prédictive et une intelligence opérationnelle, permettant de maximiser l’efficacité et réduisant la consommation de ressources dans l’ensemble du réseau mondial des opérations de traitement de l’eau de Veolia.

Ces capacités seront hébergées sur l’infrastructure d’Amazon, en tirant parti de l’ensemble des technologies d’intelligence artificielle, de machine learning et d’IA générative d’Amazon.

«Grâce à notre collaboration sur l’application de l’IA au traitement de l’eau, Veolia pourra accélérer l’innovation et améliorer l’efficacité des équipes sur site — grâce à des analyses automatisées, des recommandations exploitables, une gestion optimisée des stocks et une maintenance rationalisée. Nous sommes heureux de nous associer à Veolia pour développer des stratégies d’utilisation de l’eau plus durables tout en contribuant à concevoir des solutions de traitement de l’eau plus efficaces pour les clients du monde entier», a déclaré Will Hewes, responsable mondial de la gestion de l’eau chez Amazon.

A PROPOS D’AMAZON WEB SERVICES (AWS)

Amazon Web Services est guidé par l’obsession du client, le rythme de l’innovation, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et une vision à long terme. En démocratisant la technologie depuis près de deux décennies et en rendant le cloud computing et l’IA générative accessibles aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs, AWS a construit l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l’histoire. Des millions de clients font confiance à AWS pour accélérer l’innovation, transformer leurs activités et façonner l’avenir. Grâce à l’offre d’IA la plus complète et à une infrastructure mondiale, AWS permet aux innovateurs de concrétiser leurs idées. En savoir plus sur aws.amazon.com et suivez @AWSNewsroom.

A PROPOS DE VEOLIA

Veolia, leader mondial des services à l’environnement, participe chaque jour à construire la sécurité environnementale au bénéfice de la santé publique et de la compétitivité des industries et des territoires. Avec 215 000 salariés répartis sur les cinq continents, au plus proche des enjeux locaux, et grâce à ses technologies de pointe, le groupe dépollue, décarbone et régénère les ressources à travers des solutions concrètes combinant ses expertises dans le domaine de l’eau et des technologies de l’eau, des déchets - et notamment du traitement des déchets dangereux, et de l’énergie locale. En 2025, le groupe Veolia a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE, Fortune 500, SBF 120) a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. www.veolia.com.