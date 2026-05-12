SAP e S3NS accelerano l'adozione sicura del cloud in Francia con Thales come primo cliente strategico

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Thales (Euronext Paris: HO):

Una fase decisiva nell'ampliamento del cloud sicuro in Europa

La collaborazione strategica tra SAP e S3NS, il fornitore di cloud sicuro creato da Thales e Google Cloud, rafforzerà le funzionalità del cloud sicuro in Francia e risponderà alla crescente domanda europea di trasformazione aziendale basata sul cloud.

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