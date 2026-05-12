SAP e S3NS accelerano l'adozione sicura del cloud in Francia con Thales come primo cliente strategico
SAP e S3NS accelerano l'adozione sicura del cloud in Francia con Thales come primo cliente strategico
- Thales adotta SAP RISE, l'edizione privata del cloud su S3NS per trasformare il suo scenario ERP (pianificazione delle risorse aziendali) e rendere operativa la sovranità digitale su larga scala.
- Unendo le applicazioni aziendali di SAP e le funzionalità della Business AI con l'infrastruttura sicura di S3NS, questa collaborazione sblocca l'adozione del cloud per settori altamente regolamentati, tra cui la pubblica amministrazione, l'industria aerospaziale e della difesa e gli operatori di servizi vitali ed essenziali.
PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Thales (Euronext Paris: HO):
Una fase decisiva nell'ampliamento del cloud sicuro in Europa
La collaborazione strategica tra SAP e S3NS, il fornitore di cloud sicuro creato da Thales e Google Cloud, rafforzerà le funzionalità del cloud sicuro in Francia e risponderà alla crescente domanda europea di trasformazione aziendale basata sul cloud.
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