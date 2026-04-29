A Ion Exchange expande a linha global HYDRAMEM® Soluções de membranas através de uma colaboração tecnológica estratégica com a MANN+HUMMEL

MUMBAI, Índia, e LUDWIGSBURG, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Ion Exchange (India) Ltd, um fornecedor líder global de soluções completas de gestão da água e do ambiente, e a MANN+HUMMEL, líder mundial em tecnologia de filtração e soluções inteligentes de separação, anunciaram uma colaboração estratégica em matéria de transferência de tecnologia e fabrico para a produção de membranas avançadas de ultrafiltração (UF) em PVDF com sistemas UltraSKID integrados e, posteriormente, uma transferência estratégica de tecnologia de soluções de reatores biológicos de membrana (MBR) para a Índia.

Esta colaboração combina a experiência global da MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions em tecnologia de membranas com as sólidas capacidades de fabrico, a competência em engenharia e a presença consolidada da Ion Exchange no setor das soluções de tratamento de água e águas residuais nos mercados internacionais.

Nos termos do acordo, a Ion Exchange irá fabricar, realizar a integração de sistemas e comercializar membranas de ultrafiltração de fibra oca de PVDF, bem como sistemas UltraSKID integrados, com base na tecnologia avançada da MANN+HUMMEL. A produção terá lugar nas instalações de fabrico de membranas HYDRAMEM® da Ion Exchange, em Goa, na Índia, que foram ampliadas e equipadas com tecnologia de ponta, de modo a satisfazer tanto a procura nacional como a internacional.

Esta colaboração reforça ainda mais as soluções da HYDRAMEM® da Ion Exchange para oferecer um portfólio integrado de tecnologias baseadas em membranas, incluindo sistemas de ultrafiltração (UF), osmose inversa (RO) e biorreatores de membrana (MBR). Ao combinar tecnologia global com produção localizada, a parceria visa melhorar a resiliência do abastecimento, reduzir os prazos de entrega e fornecer soluções avançadas de membranas de forma mais eficiente a clientes em todo o mundo.

Sridhar Padmanaban, vice-presidente sénior da Ion Exchange (India) Limited, afirmou: "Esta colaboração constitui um marco significativo no fornecimento de soluções de excelência mundial, graças às nossas capacidades avançadas de fabrico de membranas HYDRAMEM®. Isto representa um passo importante no nosso percurso para oferecer soluções diferenciadas, de alto desempenho e sustentáveis aos clientes em mercados globais."

Rohit Sathe, vice-presidente sénior e diretor-geral da MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions, acrescentou: "Esta parceria com a Ion Exchange reflete uma forte colaboração global centrada na transferência de tecnologia e na produção localizada de soluções avançadas de membranas. Reúne pontos fortes complementares para melhorar a disponibilidade de soluções de filtração de alto desempenho, dando resposta às necessidades em constante evolução dos clientes em todos os mercados."

Sobre a Ion Exchange (India) Limited

A Ion Exchange (India) Ltd. é líder mundial na gestão integral da água e do ambiente, com mais de 60 anos de experiência. A empresa fornece soluções integradas para o tratamento de água e águas residuais, reciclagem, dessalinização e água de alta pureza a diversos setores, municípios e comunidades que operam instalações avançadas de fabrico e montagem em todo o mundo.

A empresa criou uma fábrica totalmente integrada de membranas de osmose inversa (RO) em Goa, em 2017, no âmbito da iniciativa "Made in India", contribuindo para evitar importações.

O seu portfólio inclui membranas HYDRAMEM®, resinas de permuta iónica INDION®, produtos químicos especializados e sistemas de engenharia, apoiados por I&D, soluções digitais para a água e uma rede global de serviços.

Sobre a MANN+HUMMEL

A MANN+HUMMEL é líder mundial em tecnologia de filtração. Com sede em Ludwigsburg, na Alemanha, o grupo desenvolve soluções inteligentes de filtração e separação para os setores dos Transportes e das Ciências da Vida e do Ambiente. Fundada em 1941, esta empresa familiar promove uma mobilidade mais limpa, um ar mais limpo, uma água mais limpa e uma indústria mais limpa em todo o mundo. Em 2024, cerca de 21.200 colaboradores em mais de 80 locais geraram um volume de negócios de 4,5 mil milhões de euros.

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