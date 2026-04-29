Ion Exchange élargit ses solutions de membrane HYDRAMEM® grâce à une collaboration technologique stratégique avec MANN+HUMMEL

BOMBAY, Inde et LUDWIGSBURG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Ion Exchange (India) Ltd, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion totale de l'eau et de l'environnement, et MANN+HUMMEL, l'un des leaders mondiaux de la technologie de filtration et des solutions de séparation intelligentes, annoncent une collaboration stratégique de transfert de technologie et de fabrication pour la production de membranes d'ultrafiltration (UF) PVDF de pointe avec des systèmes UltraSKID intégrés, suivi d'un transfert stratégique de technologie de solutions de bioréacteur membranaire vers l'Inde.

Cette collaboration réunit l’expertise mondiale de MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions en matière de technologie des membranes avec les solides capacités de fabrication, la force d’ingénierie et la présence établie d’Ion Exchange dans les solutions de traitement de l’eau et des eaux usées sur les marchés internationaux.

Dans le cadre de l’accord, Ion Exchange fabriquera, entreprendra l’intégration des systèmes et commercialisera des membranes d’ultrafiltration en fibre creuse PVDF ainsi que des systèmes UltraSKID basés sur la technologie MANN+HUMMEL. La production aura lieu dans l’usine de fabrication de membranes HYDRAMEM® d’Ion Exchange à Goa, en Inde, afin de soutenir la demande tant nationale qu’internationale.

Cette collaboration renforce encore les solutions HYDRAMEM® d’Ion Exchange dans l'optique de proposer un portefeuille intégré de technologies membranaires, y compris les systèmes d’ultrafiltration, d’osmose inverse et de bioréacteur membranaire. En combinant une technologie mondiale avec une fabrication localisée, le partenariat vise à améliorer la résilience de l'approvisionnement, à réduire les délais et à fournir plus efficacement des solutions membranaires de pointe aux clients du monde entier.

Sridhar Padmanaban, vice-président principal, Ion Exchange (India) Limited, déclare : « Cette collaboration constitue une étape importante dans la fourniture de solutions de classe mondiale grâce à nos capacités avancées de fabrication de membranes HYDRAMEM®. Il s’agit d’une étape importante dans notre quête de solutions différenciées, performantes et durables pour nos clients sur les marchés mondiaux. »

Rohit Sathe, vice-président principal et directeur général, MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions, ajoute : « Ce partenariat avec Ion Exchange constitue une solide collaboration mondiale axée sur le transfert de technologie et la fabrication localisée de solutions membranaires avancées. Il rassemble des atouts complémentaires pour améliorer la disponibilité de solutions de filtration à haute performance, tout en répondant à l’évolution des besoins des clients sur l’ensemble des marchés ».

À propos d'Ion Exchange (India) Limited

Ion Exchange (India) Ltd. est un chef de file mondial de la gestion totale de l'eau et de l'environnement avec plus de 60 ans d'expertise. La société fournit des solutions intégrées pour le traitement de l'eau et des eaux usées, le recyclage, le dessalement et l'eau de haute pureté dans les industries, les municipalités et les communautés exploitant des installations de fabrication et d'assemblage avancées à l'échelle mondiale.

La société a mis en place une usine de fabrication de membranes par osmose inverse entièrement intégrée à Goa en 2017 dans le cadre de l’initiative Made in India, contribuant ainsi à réaliser des économies sur les devises étrangères.

Son portefeuille comprend les membranes HYDRAMEM®, les résines échangeuses d'ions INDION®, des produits chimiques spécialisés et des systèmes d'ingénierie, soutenus par la R&D, des solutions d'eau numériques et un réseau de services mondial.

À propos de MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL est un leader mondial de la technologie de filtration. Basé à Ludwigsburg, en Allemagne, le groupe développe des solutions intelligentes de filtration et de séparation pour le transport, les sciences de la vie et l'environnement. Créée en 1941, cette entreprise familiale soutient une mobilité, un air, une eau et une industrie plus propres dans le monde entier. En 2024, quelque 21 200 employés répartis sur plus de 80 sites ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards EUR.

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