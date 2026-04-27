Sun Pharma簽署收購Organon的最終協議

印度孟買與美國紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sun Pharmaceutical Industries Limited (路透社代碼：SUN.BO，彭博代碼：SUNP IN，NSE：SUNPHARMA，BSE：524715)(連同其子公司及/或關係企業，簡稱「Sun Pharma」)與Organon & Co. (NYSE：OGN)(簡稱「Organon」)今日宣布，雙方已簽訂最終協議，根據該協議，Sun Pharma將以每股14.00美元的現金交易，收購Organon所有已發行股份，此交易對Organon的企業估值為117.5億美元。

Organon是一家全球醫療保健公司，於2021年從Merck(在美國與加拿大以外地區稱為MSD)分拆成立。Organon在醫療保健專業人員、病患、監管機構及其他利害關係人之間，擁有深厚的信任傳承與強大的品牌資產。作為女性健康領域的全球領導者，該公司的產品組合包含超過70種產品，涵蓋女性健康與一般藥物(包括生物相似藥)，在140個國家/地區商業化銷售，其中美國、歐洲、中國、加拿大和巴西是其最大的市場。此全球佈局由其位於歐盟與新興市場的六個製造工廠所支持，強化了其規模與觸及範圍。Organon的一般藥物與女性健康業務，共同體現了公司致力於促進全球各地社區藥物可及性與可負擔性的承諾。

此次對Organon的收購提案符合Sun Pharma拓展其創新藥品業務的策略。合併後的公司將在成熟品牌/品牌學名藥業務中成為更具競爭力的參與者。此交易亦使Sun Pharma以全球前十大企業之姿進軍生物相似藥領域。Organon的產品組合、全球佈局及穩固的利害關係人網絡，將與Sun Pharma現有優勢互補，並強化長期的價值創造能力。

交易成功完成後，Sun Pharma有望：

躋身全球前25大製藥公司，合併營收達124億美元 1

成熟品牌/品牌學名藥領域的領先企業

更專注於創新藥品的公司，創新藥品營收佔比達27%

全球婦女健康領域前三大企業，為未來增長打造商業平台

全球第七大 生物相似藥企業

生物相似藥企業 業務遍及150個國家/地區，在18個主要市場中各創造超過1億美元營收的企業

現金生成能力更強的企業，EBITDA與現金流預計近乎翻倍，支持交易後淨債務/EBITDA從2.3倍開始去槓桿化。

此交易已獲得Sun Pharma與Organon雙方董事會的批准，並需滿足常規交割條件，包括取得必要的監管批准以及Organon股東的通過。

Sun Pharma執行董事長Dilip Shanghvi表示：「此次交易為Sun Pharma提供了一個重要契機，讓我們能更進一步實踐『觸達人群、觸動生命』的願景。Organon的產品組合、專業能力與全球佈局與我們自身優勢高度互補，我們相信兩家公司的結合將打造一個更強大且更多元的平台。我們對Organon的使命深表敬意，並期待在傳承其價值的同時，推動可持續的長期成長。」

Sun Pharma董事總經理Kirti Ganorkar表示：「此次交易是Sun Pharma加強全球業務的必然之舉。我們將攜手成為收購與推出新產品的首選合作夥伴。我們的當務之急是確保營運連續性、推動有序整合並實現負責任的價值創造。我們看到善用Organon人才庫的強大潛力。此外，未來幾年還存在協同效應的空間，包括實現顯著的營收成長機會。」

Organon執行主席Carrie Cox評論道：「在對策略方案進行全面評估後，我們的董事會認為這項全現金交易為Organon股東提供了具吸引力且即時的價值。我們相信Sun Pharma具備良好條件，能夠支持Organon的全球業務、員工及患者，並進一步推動我們致力於提供具有影響力的藥品與解決方案的承諾。」

交易摘要

Sun Pharma將以現金收購Organon全部已發行流通股份。

Sun Pharma計劃透過可動用的現金資源及銀行承諾融資的組合來為此次收購提供資金。

此交易將透過Organon與Sun Pharma旗下子公司合併的方式實現，合併後Organon將作為存續實體。

此交易預計於2027年初完成，具體取決於常規條件，包括監管批准及Organon股東的通過。

截至2025年12月31日 年度，Organon報告營收為62億美元，調整後EBITDA為19億美元。Organon債務為86億美元，現金結餘為5.74億美元。Organon近期完成一項產品剝離交易，獲得4.4億美元首付款，其淨收益將進一步增加其2026年3月31日的現金結餘。

顧問與融資銀行

J.P. Morgan Securities LLC與Jefferies LLC擔任Sun Pharma的財務顧問。

White & Case LLP擔任法律顧問，AZB & Partners則擔任Sun Pharma印度相關事務的法律顧問。

Citigroup Global Markets Asia Ltd.、JPMorgan Chase Bank, N.A.與MUFG Bank, Ltd.擔任Sun Pharma的融資銀行。

Morgan Stanley & Co. LLC擔任Organon的首席財務顧問，Goldman Sachs & Co. LLC擔任Organon的財務顧問。Sullivan & Cromwell LLP擔任Organon的法律顧問，Cyril Amarchand Mangaldas則擔任Organon印度相關事務的法律顧問。

關於Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma是全球領先的專業學名藥公司，業務涵蓋創新藥物、學名藥及消費保健品領域。作為印度最大的製藥企業，同時也是美國及全球新興市場中主要的學名藥公司之一，Sun Pharma高速增長的全球創新藥品組合涵蓋皮膚科、眼科及腫瘤皮膚科等創新產品，約占公司銷售額的20%。公司透過垂直整合的營運模式，提供高品質藥品，獲得遍佈100多個國家/地區的醫師與消費者信賴。其生產設施遍佈全球五大洲，並擁有一支來自超過50個國家/地區、多元文化背景的團隊。如需瞭解更多資訊，請造訪www.sunpharma.com並在LinkedIn和X (以前名為Twitter)上關注我們。

關於Organon & Co.

Organon (NYSE：OGN)是一家全球醫療保健公司，致力於提供具有影響力的藥物和解決方案，助力更健康的每一天。公司產品組合涵蓋婦女健康與基礎藥物(包括生物相似藥)領域超過70種產品，專注於應對那些對女性健康產生獨特、不成比例或差異化影響的需求，同時在超過140個市場中擴大關鍵治療的可及性。

總部位於新澤西州澤西市的 Organon，致力於推進醫療保健的可及性、可負擔性與創新。如需瞭解更多資訊，請造訪www.organon.com，並在 LinkedIn、Instagram、X、YouTube、TikTok和Facebook上關注我們。

關於前瞻性陳述的警示聲明

除歷史事實陳述外，本通訊中涉及Organon預期、相信或預測將來可能發生的活動、事件或發展的所有聲明，均屬前瞻性陳述，尤其包括有關合併預期時間、完成及影響或效益的聲明。前瞻性陳述可能以「將」、「預期」、「可能」等詞語標示。這些前瞻性陳述乃基於管理層目前的預期與信念，並受不確定性及多種因素影響，所有因素均難以預測，且多超出Organon控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述所描述者出現重大不利差異。相關風險包括但不限於：(i)合併時機的不確定性；(ii)合併可能無法按預期條款及時完成或根本無法完成的風險；(iii)未能滿足完成合併的任何條件，包括未能及時獲得Organon股東批准合併所需的最低同意票數；(iv)可能出現針對Organon的競爭性收購要約或提案；(v)可能無法滿足或豁免完成合併的各項條件，包括未能獲得來自任何相關政府機構的必需監管批准(或該等批准被附加條件、限制或約束)；(vi)發生可能導致最終協議終止的任何事件、變動或其他情況，包括在需要Organon支付終止費的情況下；(vii)合併公告或合併程序進行期間，對Organon保留及招聘關鍵人員的能力、與其客戶、供應商及其他業務夥伴維持關係的能力，或其經營業績與整體業務所造成的影響；(viii)管理層注意力從Organon持續營運業務轉移所衍生的風險；(ix)與合併相關的股東訴訟可能導致重大辯護、賠償及法律責任成本的風險；(x)合併程序進行期間的某些限制，可能影響Organon尋求特定業務機會或策略性交易的能力；(xi)任何與合併相關的公告可能對Organon普通股市場價格產生不利影響的風險，包括在合併未能完成的情況下；(xii)合併效益未能按預期時間及方式實現的風險；(xiii)立法、監管及經濟情勢發展；及(xiv) Organon向美國證券交易委員會提交的最新定期報告(包括其最近的10-K表格年度報告及後續提交的報告)中「風險因素」章節所討論的其他因素，所有報告均可從美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為：www.sec.gov。儘管Organon相信其前瞻性陳述中反映的預期屬合理，但無法保證該等預期將被證實為正確。提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，其內容僅截至本文件發布之日有效，即使Organon後續在其網站或以其他方式提供相關資訊亦同。除非適用證券法規要求，否則Organon不承擔任何更新、修訂或澄清這些前瞻性陳述的義務，無論其起因於新資訊、未來事件或其他情況。

補充資料及查閱途徑

本新聞稿可能就Sun Pharma相關實體與Organon於2026年4月26日簽訂之合併協議與計劃所提議的收購事宜構成徵求材料。就本次合併，Organon擬向SEC提交相關文件，包括Organon依14A附表編製之初步與最終版本委託說明書(下稱「合併委託說明書」)。Organon將就本次合併向其股東寄送合併委託說明書及委託投票卡。促請Organon的投資者及股東詳閱向SEC提交的所有相關文件，包括合併委託說明書(於可供取得時)，因該等文件包含或將包含有關Organon、Sun Pharma及本次合併與相關事宜的重要資訊。 Organon的投資者及股東可於SEC網站(網址為：www.sec.gov)免費取得該等文件(於可供取得時)，也可透過Organon公司網站(網址：https://www.organon.com)的「投資者關係」專區取得。

徵求意見的參與方

根據SEC的規定，Organon及其董事、執行高階主管以及其他管理層成員與員工，在徵求Organon股東同意本次擬議收購案的委託書時，可能被視為「參與徵求方」。關於Organon董事與執行高階主管的資訊，已載於2026年4月24日向SEC提交的《2026年度股東會委託說明書》中，並可於https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm查閱。若Organon董事或執行高階主管所持有之公司證券數量，自《2026年度股東會委託說明書》所載之數額後有所變動，該等變動均已或將會反映於向SEC提交的「Form 3初次實益所有權聲明」或「Form 4所有權變動聲明」中，相關文件可於https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825查閱。關於Organon參與徵求方在此次徵求中的相關權益(其可能在某些情況下與Organon股東的一般權益有所不同)的補充資訊，將在《合併委託說明書》可供取得時，載明於該文件中。Sun Pharma並未向Organon股東進行徵求，亦非Organon委託書徵求的參與方。

____________________ 1基於Sun Pharma的2024-25財年與Organon的2025日曆年度數據 Expand

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