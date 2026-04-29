Ion Exchange amplía su oferta internacional de soluciones de membranas HYDRAMEM® mediante una colaboración tecnológica estratégica con MANN+HUMMEL

MUMBAI, India, y LUDWIGSBURG, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Ion Exchange (India) Ltd, proveedor líder mundial de soluciones integrales de gestión del agua y el medio ambiente, y MANN+HUMMEL, líder internacional en tecnología de filtración y soluciones de separación inteligentes, han anunciado una colaboración estratégica en materia de transferencia de tecnología y fabricación para la producción de membranas avanzadas de ultrafiltración (UF) de PVDF con sistemas UltraSKID integrados, así como una posterior transferencia estratégica de tecnología de soluciones de biorreactores de membrana (MBR) a la India.

Esta colaboración aúna la experiencia internacional de MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions en tecnología de membranas con la formidable capacidad de fabricación, la excelencia en ingeniería y la consolidada presencia de Ion Exchange en el ámbito de las soluciones para el tratamiento de agua y aguas residuales en los mercados internacionales.

El acuerdo prevé que Ion Exchange se encargue de la fabricación, la integración de sistemas y la comercialización de membranas de ultrafiltración de fibra hueca de PVDF, así como de los sistemas integrados UltraSKID basados en la tecnología avanzada de MANN+HUMMEL. La producción se llevará a cabo en la planta de fabricación de membranas HYDRAMEM® de última generación de Ion Exchange, recientemente ampliada y situada en Goa (India), con el fin de satisfacer tanto la demanda nacional como la internacional.

Esta colaboración consolida aún más las soluciones HYDRAMEM® de Ion Exchange, lo que permite ofrecer una gama integrada de tecnologías basadas en membranas, entre las que se incluyen los sistemas de ultrafiltración (UF), ósmosis inversa (RO) y biorreactores de membrana (MBR). Al combinar la tecnología internacional con la fabricación local, esta asociación tiene como objetivo mejorar la resistencia del suministro, reducir los plazos de entrega y proporcionar soluciones avanzadas de membranas de forma más eficiente a clientes de todo el mundo.

Sridhar Padmanaban, vicepresidente sénior de Ion Exchange (India) Limited, afirmó: «Esta colaboración supone un avance significativo en la oferta de soluciones de primer nivel gracias a nuestras avanzadas capacidades de fabricación de membranas HYDRAMEM®. Supone un paso importante en nuestro proceso para ofrecer soluciones diferenciadas, de alto rendimiento y sostenibles a clientes de los mercados internacionales».

Rohit Sathe, vicepresidente sénior y director general de MANN+HUMMEL Water & Membrane Solutions, añadió: «Esta colaboración con Ion Exchange supone una sólida cooperación internacional centrada en la transferencia de tecnología y la fabricación localizada de soluciones avanzadas de membranas. Aúna fortalezas complementarias para mejorar la disponibilidad de soluciones de filtración de alto rendimiento, dando respuesta a las necesidades en constante evolución de los clientes en todos los mercados».

Acerca de Ion Exchange (India) Limited

Ion Exchange (India) Ltd. es líder internacional en gestión integral del agua y el medio ambiente, con más de 60 años de experiencia. La empresa ofrece soluciones integradas para el tratamiento de agua y aguas residuales, el reciclaje, la desalinización y el suministro de agua purificada a industrias, municipios y comunidades que cuentan con instalaciones avanzadas de fabricación y montaje en todo el mundo.

La empresa inauguró en 2017 una planta de fabricación de membranas de ósmosis inversa (RO) totalmente integrada en Goa, dentro de la iniciativa «Made in India», lo que contribuyó a ahorrar divisas.

Su cartera incluye membranas HYDRAMEM®, resinas de intercambio iónico INDION®, productos químicos especializados y sistemas de ingeniería, todo ello respaldado por actividades de I+D, soluciones digitales para el agua y una red de servicio internacional.

Acerca de MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL es líder internacional en tecnología de filtración. Con sede en Ludwigsburg (Alemania), el grupo desarrolla soluciones inteligentes de filtración y separación para los sectores del transporte y las ciencias de la vida y el medio ambiente. Fundada en 1941, esta empresa familiar contribuye a una movilidad, un aire, un agua y una industria más limpios en todo el mundo. En 2024, sus aproximadamente 21 200 empleados, repartidos en más de 80 centros, generaron una facturación de 4500 millones de euros.

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