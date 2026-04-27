SAP und S3NS beschleunigen zuverlässige Cloud-Akzeptanz - mit Thales als erstem strategischen Kunden

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Thales (Euronext Paris: HO):

Ein entscheidender Schritt bei der Skalierung einer vertrauenswürdigen Cloud in Europa

Durch die strategische Partnerschaft von SAP und S3NS, dem von Thales und Google Cloud gegründeten vertrauenswürdigen Cloud-Anbieter, sollen zuverlässige Cloud-Fähigkeiten in Frankreich verstärktund die wachsende Nachfrage nach Cloud-Business-Transformation in Europa unterstützt werden.

Die SAP RISE Private Cloud Edition wird von SAP Sovereign Cloud auf der SecNumCloud-qualifizierten Cloud-Plattform von S3NS, die als PREMI3NS bekannt ist, bis zum 2. Halbjahr 2026 umgesetzt. Sie ermöglicht es Unternehmen, wichtige Arbeitsvorgänge in einer zuverlässigen Umgebung durchzuführen, die französischen und europäischen Rechtsvorschriften entspricht. Die Daten werden weiterhin in Frankreich unter französischer Gerichtsbarkeit gespeichert, verarbeitet und verschlüsselt, und erhalten gleichzeitig die hochentwickelte Cloud-Technologie und den vollumfänglichen Innovationsstack von SAP, einschließlich KI-gestützter Fähigkeiten.

„Die Partnerschaft ist ein großer Schritt vorwärts für unsere Kunden in Frankreich und sendet ein starkes Signal in ganz Europa. Die Kunden können die Innovation und Skalierbarkeit von SAP in einer Umgebung kombinieren, die den höchsten regulatorischen Anforderungen gerecht wird und damit eine kompromisslose Transformation ermöglicht“, erklärt Thomas Saueressig, Chief Customer Officer und Vorstandsmitglied von SAP SE.

Thales als erster SAP-Kunde auf der SecNumCloud-Infrastruktur von S3NS

Als erster SAP-Kunde innerhalb der vertrauenswürdigen Cloud von S3NS nimmt Thales eine transformierende Umgestaltung seiner SAP ERP-Landschaft vor und übernimmt das „Clean-Core“-Leitprinzip von SAP, um langfristige Agilität und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Das Programm vereinheitlicht Kerngeschäftsprozesse, darunter Finanzen, Lieferketten, Fertigung und Beschaffung, auf PREMI3NS, der Trusted Cloud von S3NS.

„SAP ist ein Eckpfeiler der Transformation von Thales und blickt auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung komplexer Industrieoperationen und Lieferkettenumgebungen zurück. Die Nutzung von SAP innerhalb einer vertrauenswürdigen Cloud-Plattform wie PREMI3NS von S3NS ist ein logischer Schritt auf unserem Transformationsweg, der die erforderliche Sicherheit, Widerstandskraft und Auflageneinhaltung der Gruppe gewährleistet“, so Pascal Bouchiat, Senior Executive Vice-President, Chief Financial Officer, Thales.

S3NS erweitert sein Ökosystem an Softwarepartnern mit SAP

SAP entscheidet sich für S3NS, um sein Cloud-Ökosystem in Frankreich zu erweitern, und nutzt dessen mit SecNumCloud ausgerichtete Infrastruktur, die speziell für die Anforderungen zum Schutz empfindlicher Daten gegen extraterritoriale Gesetze gestaltet wurde. Das Angebot soll voraussichtlich bis zum 2. Halbjahr 2026 im Handel verfügbar und einsatzfähig sein.

„Frankreich spielt eine Führungsrolle bei der Gestaltung der Digitalhoheit in Europa und SecNumCloud setzt einen klaren Maßstab für eine vertrauenswürdige Cloud-Umgebung. Zusammen mit S3NS befähigen wir unsere Kunden dazu, ihre unverzichtbaren Arbeitsvorgänge unter französischer Jurisdiktion in die Cloud zu verschieben - und auf diese Weise Souveränität und Innovation in einem konsistenten Modell zu vereinigen. Thales, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik, sendet mit diesem Einsatz ein starkes Signal, dass Cloud-Souveränität in großem Umfang zur Realität wird“, sagte Martin Merz, President SAP Sovereign Cloud.

„Dass sich ein so anspruchsvoller Partner wie SAP für S3NS entscheidet, ist eine starke Bestätigung unserer Richtung und der kontinuierlichen Ausweitung unseres Angebots an zuverlässigen Cloud-Dienstleistungen. Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt bei der Ausdehnung unseres Ökosystems mit führenden Softwareherstellern bei gleichzeitiger Beschleunigung unserer Entwicklung. Das bedeutet, dass die regulierten Sektoren in Frankreich in einer zuverlässigen Cloud-Umgebung vollumfänglich in den Genuss der Fähigkeiten von SAP kommen. Die Kunden können jetzt auf dasselbe Niveau an Leistung, Innovation und Funktionalität zugreifen - mit den zusätzlichen Garantien von Sicherheit, Auflageneinhaltung und Digitalhoheit, die von S3NS bereitgestellt werden“, vermerkte Hélène Bringer, President von S3NS.

S3NS betreut bereits mehr als sechzig Kunden und bietet ein breit gefächertes Sortiment an Dienstleistungen auf dem Markt an: 30 Managed Services, wobei im Lauf der nächsten 12 Monate 30 weitere hinzukommen sollen, darunter Vertex KI-Dienstleistungen, die die Akzeptanz von KI verstärken.

Starkes Signal an Markt und regulierte Branchen

Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes können nun ihre Cloud- und KI-Transformation ohne regulatorische Kompromisse beschleunigen

Eine vertrauenswürdige Cloud wird zur skalierbaren, industrialisierten Realität, nicht eine Nische oder beengte Option

Die Partnerschaft ist nicht nur eine Absicht, sondern eine starke Verpflichtung von SAP und S3NS mit einem klaren und kurzfristigen Lieferplan für Verfügbarkeit

Über SAP

Als global führender Anbieter von Enterprise-Anwendungen und Business AI steht SAP (NYSE: SAP) an der Schnittstelle zwischen Geschäft und Technologie. Organisationen vertrauen SAP seit mehr als 50 Jahren bei der Verbesserung ihres Geschäfts durch Verknüpfung entscheidender geschäftlicher Operationen, wie etwa Finanzen, Beschaffung, HR, Lieferkette und Kundendienst. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sap.com.

Über S3NS

Als Allianz zwischen Thales, einem weltweit führenden Anbieter von Datenschutz- und Cybersicherheitslösungen, und Google Cloud, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Technologien, bietet S3NS öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen, die sich um den Schutz ihrer sensibelsten Daten sorgen, hochsichere Public-Cloud-Lösungen für den Übergang zu einer vertrauenswürdigen Cloud, die die Kriterien des ANSSI SecNumCloud-Frameworks der französischen Nationalagentur für die Sicherheit von Informationssystemen, erfüllen. S3NS ist ein Unternehmen nach französischem Recht, das vollständig von Thales kontrolliert wird.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien für die Bereiche Verteidigung, Luftfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik. Das Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen, wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. 2025 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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