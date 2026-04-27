Sun Pharma acuerda la adquisición de Organon

MUMBAI, India y JERSEY CITY, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (junto con sus filiales y/o empresas vinculadas, “Sun Pharma”) y Organon & Co. (NYSE: OGN) (“Organon”) anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Sun Pharma adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de Organon por US$ 14,00 por acción, en una operación íntegramente en efectivo que valúa a Organon en US$ 11 750 millones.

Organon es una empresa global de salud creada en 2021 a partir de una escisión de Merck, conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá. La empresa cuenta con una trayectoria respaldada por la confianza y una sólida reputación de marca entre profesionales de la salud, pacientes, organismos reguladores y otros públicos clave. Como líder global en salud femenina, Organon posee una cartera de más de 70 productos en las áreas de Salud Femenina y Medicamentos Generales, incluidos biosimilares, comercializados en 140 países. Entre sus principales mercados se destacan Estados Unidos, Europa, China, Canadá y Brasil. Esta presencia internacional está respaldada por seis plantas de producción ubicadas en la Unión Europea y mercados emergentes, lo que fortalece su escala y alcance. En conjunto, sus negocios de Medicamentos Generales y Salud Femenina reflejan el compromiso de la empresa con ampliar el acceso y la asequibilidad de tratamientos para comunidades de todo el mundo.

La adquisición propuesta de Organon se alinea con la estrategia de Sun Pharma de expandir su negocio de Medicamentos Innovadores. La empresa resultante de la operación fortalecerá su posición en los segmentos de Marcas Consolidadas y Genéricos de Marca. Además, la operación permitirá el ingreso de Sun Pharma al mercado de biosimilares como una de las diez principales empresas a nivel global. Los negocios de Organon, su presencia internacional y sus sólidas relaciones institucionales complementarán las fortalezas actuales de Sun Pharma y potenciarán la generación de valor a largo plazo.

Una vez concretada la operación, Sun Pharma quedará posicionada para ser:

Una de las 25 principales empresas farmacéuticas del mundo, con ingresos combinados por US$ 12 400 millones 1

Una empresa líder en el segmento de Marcas Consolidadas y Genéricos de Marca

Una empresa con mayor participación de Medicamentos Innovadores, que representarán el 27 % de los ingresos

Una de las tres principales empresas globales en Salud Femenina, con una plataforma comercial que impulsará el crecimiento futuro

La séptima mayor empresa global en biosimilares

mayor empresa global en biosimilares Una empresa con presencia en 150 países y 18 mercados estratégicos que generan más de US$ 100 millones de ingresos cada uno

Una empresa con mayor capacidad de generación de caja, con EBITDA y flujo de fondos casi duplicados, lo que contribuirá a reducir el endeudamiento desde un nivel de deuda neta/EBITDA de 2,3 veces al cierre de la operación.

La operación fue aprobada por los Directorios de Sun Pharma y Organon, y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y la aprobación de los accionistas de Organon.

Dilip Shanghvi, presidente del Directorio de Sun Pharma, afirmó: “Esta operación representa una oportunidad significativa para que Sun Pharma continúe avanzando en su visión de llegar a más personas y mejorar vidas. La cartera, las capacidades y el alcance global de Organon complementan de manera muy sólida los nuestros, y creemos que la integración de ambas organizaciones puede dar lugar a una plataforma más fuerte y diversificada. Sentimos un profundo respeto por la misión de Organon y esperamos proyectar su legado mientras impulsamos un crecimiento sostenible a largo plazo”.

Kirti Ganorkar, director general de Sun Pharma, señaló: “Esta operación es el próximo paso lógico para fortalecer el negocio global de Sun Pharma. Juntos, nos convertiremos en el socio de elección para incorporar y lanzar nuevos productos. Nuestras prioridades inmediatas serán asegurar la continuidad operativa, llevar adelante una integración ordenada y generar valor de manera responsable. Vemos un gran potencial en el talento de Organon. Además, existe margen para capturar sinergias, incluidas importantes oportunidades de crecimiento de los ingresos en los próximos años”.

Carrie Cox, presidenta del Directorio de Organon, comentó: “Tras una revisión integral de las alternativas estratégicas, nuestro Directorio concluyó que esta operación íntegramente en efectivo ofrece un valor atractivo e inmediato para los accionistas de Organon. Creemos que Sun Pharma está muy bien posicionada para respaldar los negocios, los empleados y los pacientes de Organon en todo el mundo, y para profundizar nuestro compromiso de ofrecer medicamentos y soluciones de impacto”.

Resumen de la operación

Sun Pharma adquirirá el 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Organon en efectivo.

Sun Pharma prevé financiar la adquisición mediante una combinación de fondos disponibles y líneas de crédito comprometidas por entidades financieras.

La operación se llevará adelante mediante la fusión de Organon con una filial de Sun Pharma, y Organon continuará como entidad legal resultante.

Se espera que la operación cierre a comienzos de 2027, sujeta a condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Organon.

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, Organon reportó ingresos por US$ 6200 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1900 millones. La empresa registraba deuda por US$ 8600 millones y una posición de caja de US$ 574 millones. Recientemente, Organon completó la venta de un producto por la que recibió un pago inicial de US$ 440 millones, cuyos fondos netos fortalecerán adicionalmente su posición de caja al 31 de marzo de 2026.

Asesores y financiamiento

J.P. Morgan Securities LLC y Jefferies LLC se desempeñan como asesores financieros de Sun Pharma.

White & Case LLP actúa como asesor legal de Sun Pharma, mientras que AZB & Partners asesora en los asuntos vinculados con India.

Citigroup Global Markets Asia Ltd., JPMorgan Chase Bank, N.A. y MUFG Bank, Ltd. participan como bancos financiadores de Sun Pharma.

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como principal asesor financiero de Organon, y Goldman Sachs & Co. LLC como asesor financiero. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor legal de Organon, mientras que Cyril Amarchand Mangaldas asesora en los asuntos vinculados con India.

Acerca de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma es la empresa líder mundial en genéricos especializados, con presencia en las áreas de Medicamentos Innovadores, Genéricos y productos de cuidado de la salud para el consumidor. Es la mayor empresa farmacéutica de India y una de las principales empresas de genéricos tanto en Estados Unidos como en los mercados emergentes a nivel global. Su cartera global de Medicamentos Innovadores, de fuerte crecimiento, incluye tratamientos innovadores en dermatología, oftalmología y oncodermatología, y representa aproximadamente el 20 % de las ventas totales de la empresa. Mediante operaciones integradas de punta a punta, ofrece medicamentos de alta calidad en los que confían médicos y consumidores en más de 100 países. Sus plantas productivas se encuentran distribuidas en cinco continentes. Sun Pharma se enorgullece de contar con un equipo multicultural integrado por personas de más de 50 nacionalidades. Para más información, visite www.sunpharma.com y síganos en LinkedIn y X (antes Twitter).

Acerca de Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN) es una empresa global de salud cuya misión es ofrecer medicamentos y soluciones de impacto para promover una vida cotidiana más saludable. Con una cartera de más de 70 productos en Salud Femenina y Medicamentos Generales, que incluye biosimilares, Organon se enfoca en atender necesidades de salud que afectan a las mujeres de manera particular o desproporcionada, y en ampliar el acceso a tratamientos esenciales en más de 140 mercados.

Con sede central en Jersey City, Nueva Jersey, Organon reafirma su compromiso con ampliar el acceso, promover la asequibilidad e impulsar la innovación en salud. Para más información, visite www.organon.com y síganos en LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook.

Declaraciones prospectivas

Todas las manifestaciones incluidas en este comunicado, con excepción de aquellas referidas a hechos históricos, que se relacionen con actividades, eventos o acontecimientos que Organon espera, considera o prevé que ocurrirán o podrían ocurrir en el futuro constituyen declaraciones prospectivas, incluidas, en particular, las relativas al calendario estimado, la concreción y los efectos o beneficios esperados de la fusión. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por expresiones tales como “será”, “espera”, “podría” u otras similares. Se basan en las expectativas y creencias actuales de la gerencia de la empresa y están sujetas a incertidumbres y otros factores, muchos de ellos difíciles de prever y fuera del control de Organon, que podrían ocasionar que los resultados reales difieran en forma sustancial y desfavorable de los expresados en dichas declaraciones. Entre dichos riesgos se incluyen, sin limitación: (i) incertidumbres respecto del momento en que se concretará la fusión; (ii) el riesgo de que la fusión no se complete en los términos previstos, dentro de los plazos estimados o que no llegue a concretarse; (iii) el incumplimiento de cualquiera de las condiciones necesarias para el cierre de la operación, incluida la obtención del voto mínimo requerido de los accionistas de Organon para su aprobación; (iv) la posibilidad de que se presenten ofertas competidoras o propuestas alternativas de adquisición respecto de Organon; (v) la posibilidad de que una o más de las condiciones necesarias para concretar la fusión no se cumplan o no sean dispensadas, incluida la falta de obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas o la imposición de condiciones, limitaciones o restricciones vinculadas con dichas autorizaciones; (vi) la ocurrencia de hechos, cambios o circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo definitivo, incluso en supuestos que obliguen a Organon al pago de una comisión por rescisión; (vii) el efecto del anuncio o del proceso de la fusión sobre la capacidad de Organon para retener y contratar personal clave, mantener relaciones con clientes, proveedores y otras contrapartes, o sobre sus resultados operativos y su negocio en general; (viii) riesgos vinculados con el desvío de la atención de la dirección respecto de las operaciones habituales de Organon; (ix) el riesgo de que litigios promovidos por accionistas en relación con la fusión generen costos significativos de defensa, indemnización o responsabilidad; (x) determinadas restricciones durante el proceso de fusión que podrían afectar la capacidad de Organon para avanzar en ciertas oportunidades comerciales u operaciones estratégicas; (xi) el riesgo de que anuncios vinculados con la fusión tengan efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de Organon, incluso en caso de que la operación no se concrete; (xii) el riesgo de que los beneficios esperados de la fusión no se materialicen en el momento previsto o en la magnitud esperada; (xiii) cambios legislativos, regulatorios o económicos; y (xiv) otros factores descriptos en la sección “Factores de Riesgo” de los informes periódicos más recientes presentados por Organon ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluido su último Informe Anual en Formulario 10-K y presentaciones posteriores, todos disponibles sin cargo en www.sec.gov. Si bien Organon considera razonables las expectativas reflejadas en sus declaraciones prospectivas, no puede garantizar que dichas expectativas efectivamente se concreten. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza indebida en estas declaraciones, que se formulan únicamente a la fecha del presente documento, aun cuando posteriormente sean difundidas por Organon a través de su sitio web o por otros medios. Organon no asume obligación alguna de actualizar, modificar o aclarar estas declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, hechos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo en la medida exigida por la normativa aplicable en materia de mercado de capitales.

Información adicional y dónde consultarla

Este comunicado de prensa podrá considerarse material de solicitud en relación con la adquisición propuesta conforme al Acuerdo y Plan de Fusión de fecha 26 de abril de 2026, celebrado entre entidades de Sun Pharma y Organon. En relación con la fusión, Organon prevé presentar documentación relevante ante la SEC, incluida la declaración preliminar y definitiva de representación de accionistas (proxy statement) bajo el Schedule 14A (la “Declaración de Representación de la Fusión”). Organon remitirá dicha Declaración de Representación de la Fusión, junto con una tarjeta de voto por representación, a sus accionistas en relación con la operación. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE ORGANON LEER TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LA FUSIÓN (CUANDO ESTÉ DISPONIBLE), YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ORGANON, SUN PHARMA, LA FUSIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y accionistas de Organon podrán obtener estos documentos, sin cargo y una vez disponibles, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov) o en la sección de Relación con Inversores de Organon (https://www.organon.com).

Participantes en la solicitud de votos

De conformidad con las normas de la SEC, Organon, sus directores, principales ejecutivos, demás integrantes de la alta dirección y empleados podrían considerarse “participantes” en la solicitud de poderes de voto de los accionistas de Organon en relación con la adquisición propuesta. La Declaración de Representación para la Asamblea Anual 2026, presentada por Organon ante la SEC el 24 de abril de 2026, incluye información sobre los directores y principales ejecutivos de la empresa. El documento se encuentra disponible en https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm >. Si las tenencias de valores de Organon por parte de sus directores o principales ejecutivos hubieran variado respecto de los montos allí informados, Organon informó o informará dichas modificaciones mediante los Formularios 3 (Declaración Inicial de Titularidad Beneficiaria) o Formularios 4 (Declaración de Cambios de Titularidad), disponibles en https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825. Cuando se encuentre disponible, la Declaración de Representación de la Fusión incluirá información adicional sobre los intereses de las personas consideradas participantes en esta solicitud, que en algunos casos podrían diferir de los intereses de los accionistas en general. Sun Pharma no solicita poderes de voto de los accionistas de Organon ni participa en dicha solicitud.

____________________ 1 Sobre la base del ejercicio fiscal 2024/25 para Sun Pharma y del año calendario 2025 para Organon. Expand

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