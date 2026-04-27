Sun Pharma firma un accordo definitivo per acquisire Organon

MUMBAI, India e JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (insieme alle sue aziende controllate e/o associate, “Sun Pharma”) e Organon & Co. (NYSE: OGN) (“Organon”) oggi ha annunciato di aver stretto un accordo definitivo che prevede l'acquisto da parte di Sun Pharma di tutte le azioni rimaste di Organon al costo di 14,00 dollari l'una in una transazione in contanti basata su una valutazione aziendale di 11,75 miliardi di dollari.

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