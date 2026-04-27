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Sun Pharma firma un accordo definitivo per acquisire Organon

Gli azionisti di Organon riceveranno 14,00 dollari per azione in contanti

L'accordo si basa sul valore stimato di Organon pari a 11,75 miliardi di dollari

L'insieme delle attività sfruttano portafogli complementari su scala globale per creare un valore sostenibile a lungo termine

original

MUMBAI, India e JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (insieme alle sue aziende controllate e/o associate, “Sun Pharma”) e Organon & Co. (NYSE: OGN) (“Organon”) oggi ha annunciato di aver stretto un accordo definitivo che prevede l'acquisto da parte di Sun Pharma di tutte le azioni rimaste di Organon al costo di 14,00 dollari l'una in una transazione in contanti basata su una valutazione aziendale di 11,75 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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gaurav.chugh@sunpharma.com

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Jennifer.halchak@organon.com

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Katherine.vossen@organon.com

Industry:
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Organon & Co. Logo

Organon & Co.

NYSE:OGN
Details
Headquarters: Jersey City, New Jersey, USA
CEO: Joseph Morrissey
Employees: 10,000
Organization: PUB
Release Versions
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