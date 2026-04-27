SAP rejoint S3NS, le cloud de confiance en France, avec Thales comme premier client stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Thales (Euronext Paris: HO):

Une étape décisive pour le passage à l’échelle du cloud de confiance en Europe

Le partenariat stratégique entre SAP et S3NS, filiale de Thales en partenariat avec Google Cloud, renforcera les capacités de cloud de confiance en France et répondra à la demande croissante de transformation des entreprises grâce au cloud en Europe.

La solution SAP RISE private Cloud Edition sera déployée par SAP Sovereign Cloud sur l’offre cloud qualifiée SecNumCloud de S3NS, PREMI3NS, d’ici le second semestre 2026. Elle permettra aux organisations d’exécuter leurs workloads critiques dans un environnement de confiance, conforme aux réglementations françaises et européennes. Les données resteront hébergées, traitées et chiffrées en France, sous juridiction française, tout en bénéficiant des meilleures technologies cloud et de l’ensemble des innovations de SAP, notamment ses capacités basées sur l’intelligence artificielle.

« Ce partenariat constitue une avancée majeure pour nos clients en France et envoie un signal fort à l’échelle européenne. Ils peuvent désormais combiner l’innovation et la scalabilité de SAP dans un environnement répondant aux exigences réglementaires les plus strictes, permettant une transformation sans compromis », déclare Thomas Saueressig, Chief Customer Officer et membre du Comité Exécutif de SAP Southern Europe.

Thales ouvre la voie en tant que premier client de SAP sur l’infrastructure SecNumCloud de S3NS

En tant que premier client de SAP au sein du cloud de confiance de S3NS, Thales engage une transformation de l’ensemble de son ERP SAP, en adoptant le principe de « clean core », afin de garantir agilité et pérennité.

Ce programme vise à unifier les processus clés, dans les secteurs de la finance, de la chaîne d’approvisionnement, de la production et des achats, sur PREMI3NS, le Cloud de Confiance par S3NS.

« SAP constitue un pilier de la transformation de Thales, avec une expertise reconnue dans l’accompagnement d’environnements industriels complexes et de chaînes d’approvisionnement. L’intégration de SAP dans une plateforme telle que PREMI3NS, le Cloud de Confiance par S3NS, s’inscrit naturellement dans notre trajectoire de transformation, en apportant le niveau de sécurité, de résilience et de conformité attendu par le Groupe », déclare Pascal Bouchiat, Directeur général adjoint et Directeur financier de Thales.

S3NS élargit son écosystème de partenaires logiciels avec SAP

SAP choisit S3NS pour développer son écosystème cloud en France, en s’appuyant sur une infrastructure alignée avec les exigences SecNumCloud, conçue pour répondre aux enjeux de protection des données sensibles face aux lois extraterritoriales. L’offre devrait être disponible commercialement et déployée d’ici le second semestre 2026.

« La France joue un rôle moteur dans la construction de la souveraineté numérique en Europe, et SecNumCloud constitue une référence claire pour un environnement cloud de confiance. Avec S3NS, nous permettons à nos clients de migrer leurs workloads les plus critiques vers le cloud sous juridiction française, en conciliant souveraineté et innovation dans un modèle cohérent. Le choix de Thales, leader mondial des technologies dans la défense, l’aérospatial, le cyber et le digital, envoie un signal fort : le cloud souverain devient une réalité à grande échelle. » déclare Martin Merz, Président de SAP Sovereign Cloud.

« Le choix de S3NS par un partenaire aussi exigeant que SAP constitue une reconnaissance forte de notre trajectoire et de l’enrichissement continu de notre offre de cloud de confiance. Cette collaboration marque une étape clé dans le développement de notre écosystème d’éditeurs logiciels de premier plan, tout en accélérant notre croissance. Elle permet également aux secteurs réglementés en France de tirer pleinement parti des capacités de SAP dans un environnement sécurisé. Les clients bénéficient ainsi du même niveau de performance, d’innovation et de fonctionnalités, avec des garanties supplémentaires en matière de sécurité, de conformité et de souveraineté numérique », déclare Hélène Bringer, Présidente de S3NS.

S3NS accompagne déjà plus de soixante clients et propose l’offre de services la plus large du marché : 30 services managés, avec 30 services supplémentaires prévus au cours des douze prochains mois, dont des services Vertex AI facilitant l’adoption de l’intelligence artificielle.

Un signal fort pour le marché et les secteurs réglementés

Les grandes entreprises et les organisations publiques peuvent désormais accélérer leur transformation cloud et IA sans compromis réglementaire ;

Le cloud de confiance devient une réalité industrielle, scalable, et non plus une solution de niche ou une contrainte ;

Ce partenariat dépasse le stade de l’intention : il s’agit d’un engagement concret de S3NS, avec une feuille de route claire et une mise à disposition à court terme.

À propos de SAP

Leader mondial des applications d’entreprise et de la Business AI, SAP (NYSE : SAP) aide depuis plus de 50 ans les organisations à optimiser leurs performances en unifiant leurs processus critiques : finance, achats, RH, supply chain et expérience client.

A propos de S3NS

Alliance entre Thales, leader mondial de la protection des données et de la cybersécurité, et Google Cloud, un des leaders mondiaux des technologies cloud, S3NS propose aux institutions publiques et entreprises privées, soucieuses de protéger plus encore leurs données les plus sensibles, des offres de clouds publics hautement sécurisés pour opérer leur transition vers le cloud de confiance, répondant aux critères du référentiel SecNumCloud de l’ANSSI. S3NS est une société de droit français entièrement contrôlée par Thales.

À propos de Thales

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Des images récentes de Thales et de ses activités dans les domaines de la défense, de l’aérospatiale et du cyber et du digital sont disponibles sur la Médiathèque de Thales. Pour toute demande spécifique, veuillez contacter l’équipe des relations média.

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