Meta、AWS GravitonチップでエージェンティックAIを支えるためAWSと契約を締結

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Metaは、AWS Gravitonプロセッサを大規模に導入する契約を締結しました。この契約は、Metaが次世代AIを構築する中で、両社の長年のパートナーシップを大きく拡大するものです。

導入は数千万個のGravitonコアから始まり、MetaのAI機能の拡大に合わせて拡張できる柔軟性を備えています。この契約は、AIインフラストラクチャーの構築方法に変化が起きていることを示しています。大規模モデルのトレーニングにはGPUが引き続き不可欠である一方、エージェンティックAIの台頭により、リアルタイム推論、コード生成、検索、複数ステップのタスクのオーケストレーションといったCPU集約型ワークロードへの膨大な需要が生まれています。Graviton5はこうしたワークロード専用に設計されており、Metaはそれらを大規模かつ効率的に実行するための処理能力を得られます。

これらのチップは、MetaのAIへの取り組みを支えることを含め、同社のさまざまなワークロードを支えます。この取り組みには、複雑な複数ステップのエージェント・ワークフローを調整しながら、数十億件のやり取りを処理できるインフラストラクチャーが必要であり、これはまさにGravitonが想定して設計されたCPU集約型処理です。

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