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Meta、AWS GravitonチップでエージェンティックAIを支えるためAWSと契約を締結

MetaのAIへの取り組みを支えるエージェンティック・ワークロードを強化する契約

主なポイント

  • 導入は数千万のGravitonコアから始まり、拡張の可能性があります。
  • Metaは現在、世界最大級のGraviton顧客の1社です。
  • この契約は、AWSとの長年にわたる関係と、Metaの次世代AIを支援するAmazon Bedrockの大規模利用を土台としています。
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シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Metaは、AWS Gravitonプロセッサを大規模に導入する契約を締結しました。この契約は、Metaが次世代AIを構築する中で、両社の長年のパートナーシップを大きく拡大するものです。

導入は数千万個のGravitonコアから始まり、MetaのAI機能の拡大に合わせて拡張できる柔軟性を備えています。この契約は、AIインフラストラクチャーの構築方法に変化が起きていることを示しています。大規模モデルのトレーニングにはGPUが引き続き不可欠である一方、エージェンティックAIの台頭により、リアルタイム推論、コード生成、検索、複数ステップのタスクのオーケストレーションといったCPU集約型ワークロードへの膨大な需要が生まれています。Graviton5はこうしたワークロード専用に設計されており、Metaはそれらを大規模かつ効率的に実行するための処理能力を得られます。

これらのチップは、MetaのAIへの取り組みを支えることを含め、同社のさまざまなワークロードを支えます。この取り組みには、複雑な複数ステップのエージェント・ワークフローを調整しながら、数十億件のやり取りを処理できるインフラストラクチャーが必要であり、これはまさにGravitonが想定して設計されたCPU集約型処理です。

詳しくは、Amazonについてをご覧ください。

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Amazon Web Services（AWS）は、顧客中心主義、イノベーションのスピード、卓越した運用への取り組み、長期的思考を指針としています。AWSは20年近くにわたりテクノロジーを民主化し、あらゆる規模・業界の組織がクラウドコンピューティングと生成AIを利用できるようにすることで、史上最も急成長したエンタープライズ・テクノロジー事業の1つを築いてきました。何百万もの顧客がAWSを信頼し、イノベーションを加速し、事業を変革し、未来を形作っています。最も包括的なAI機能と世界規模のインフラストラクチャーを備えるAWSは、ビルダーが大きなアイデアを現実に変えることを可能にします。詳しくは aws.amazon.com をご覧いただき、@AWSNewsroom をフォローしてください。

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