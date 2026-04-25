Meta unterzeichnet Vereinbarung mit AWS zur Nutzung von Agentic AI auf AWS-Graviton-Chips

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta hat einen Vertrag über den skalierten Einsatz von AWS Graviton-Prozessoren unterzeichnet. Dieser stellt eine bedeutende Ausweitung der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dar, während Meta seine nächste Generation von KI entwickelt.

Die Bereitstellung beginnt mit mehreren zehn Millionen Graviton-Kernen und bietet die Flexibilität, mit dem Ausbau der KI-Fähigkeiten von Meta zu wachsen. Das Abkommen spiegelt einen Wandel in der Art und Weise wider, wie sich die KI-Infrastruktur zusammensetzt: Während GPUs für das Training großer Modelle nach wie vor unverzichtbar sind, führt der Aufstieg der agentenbasierten KI zu einer enormen Nachfrage nach CPU-intensiven Workloads – logische Folgerungen in Echtzeit, Code-Generierung, Suchfunktionen und die Koordinierung mehrstufiger Aufgaben. Graviton5 wurde speziell für diese Arbeitslasten entwickelt und bietet Meta die nötige Rechenleistung, um sie effizient und in großem Maßstab zu bewältigen.

Die Chips werden bei Meta für verschiedene Aufgabenbereiche eingesetzt, unter anderem zur Unterstützung der KI-Aktivitäten des Unternehmens. Diese Aufgabe erfordert eine Infrastruktur, die Milliarden von Interaktionen bewältigen und gleichzeitig komplexe, mehrstufige Agenten-Workflows koordinieren kann – genau die Art von rechenintensiven Aufgaben, für die Graviton entwickelt wurde.

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