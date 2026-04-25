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Meta unterzeichnet Vereinbarung mit AWS zur Nutzung von Agentic AI auf AWS-Graviton-Chips

Die Vereinbarung trägt dazu bei, die agentenbasierten Workloads hinter den KI-Bemühungen von Meta voranzutreiben

Die zentralen Punkte

  • Die Bereitstellung beginnt mit mehreren zehn Millionen Graviton-Kernen, wobei eine Erweiterung möglich ist.
  • Meta gehört mittlerweile zu den größten Graviton-Kunden weltweit.
  • Die Vereinbarung baut auf der langjährigen Partnerschaft von Meta mit AWS sowie dem umfangreichen Einsatz von Amazon Bedrock zur Unterstützung seiner neuen KI-Generation auf.
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SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta hat einen Vertrag über den skalierten Einsatz von AWS Graviton-Prozessoren unterzeichnet. Dieser stellt eine bedeutende Ausweitung der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dar, während Meta seine nächste Generation von KI entwickelt.

Die Bereitstellung beginnt mit mehreren zehn Millionen Graviton-Kernen und bietet die Flexibilität, mit dem Ausbau der KI-Fähigkeiten von Meta zu wachsen. Das Abkommen spiegelt einen Wandel in der Art und Weise wider, wie sich die KI-Infrastruktur zusammensetzt: Während GPUs für das Training großer Modelle nach wie vor unverzichtbar sind, führt der Aufstieg der agentenbasierten KI zu einer enormen Nachfrage nach CPU-intensiven Workloads – logische Folgerungen in Echtzeit, Code-Generierung, Suchfunktionen und die Koordinierung mehrstufiger Aufgaben. Graviton5 wurde speziell für diese Arbeitslasten entwickelt und bietet Meta die nötige Rechenleistung, um sie effizient und in großem Maßstab zu bewältigen.

Die Chips werden bei Meta für verschiedene Aufgabenbereiche eingesetzt, unter anderem zur Unterstützung der KI-Aktivitäten des Unternehmens. Diese Aufgabe erfordert eine Infrastruktur, die Milliarden von Interaktionen bewältigen und gleichzeitig komplexe, mehrstufige Agenten-Workflows koordinieren kann – genau die Art von rechenintensiven Aufgaben, für die Graviton entwickelt wurde.

Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie die Info-Seite zu Amazon.

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