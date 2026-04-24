-

Meta assina acordo com AWS para impulsionar Agentic AI em chips AWS Graviton

O acordo contribui para impulsionar sistemas de IA mais autônomos que sustentam os projetos de inteligência artificial da Meta

Principais conclusões

  • A implementação começa com dezenas de milhões de núcleos Graviton com potencial para expansão.
  • A Meta agora é uma das maiores clientes Graviton do mundo.
  • O acordo se baseia no relacionamento de longa data da Meta com a AWS e no uso do Amazon Bedrock em escala para suportar sua próxima geração de IA.
original

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Meta assinou um acordo para implementar processadores AWS Graviton em escala. O acordo marca uma expansão significativa de uma parceria de longa data entre as duas empresas, enquanto a Meta constrói sua próxima geração de IA.

A implementação começa com dezenas de milhões de núcleos Graviton, com a flexibilidade para expansão à medida que os recursos de IA da Meta crescem. O acordo reflete uma mudança na forma como a infraestrutura de IA é construída: embora as GPUs continuem essenciais para o treinamento de grandes modelos, a ascensão de Agentic AI está criando uma demanda massiva por cargas de trabalho com uso intensivo de CPU — raciocínio em tempo real, geração de código, busca e orquestração de tarefas com várias etapas. O Graviton5 foi desenvolvido especificamente para essas cargas de trabalho, fornecendo à Meta o poder de processamento necessário para executá-las com eficiência e em escala.

Os chips alimentarão diversas cargas de trabalho na Meta, incluindo o suporte aos esforços da empresa em IA. Esse trabalho exige uma infraestrutura capaz de lidar com bilhões de interações, coordenando fluxos de trabalho complexos e com várias etapas de agentes — exatamente o tipo de trabalho com uso intensivo de CPU para o qual o Graviton foi projetado.

Para saber mais, acesse Sobre a Amazon.

Sobre a Amazon Web Services

A Amazon Web Services (AWS) é guiada pela obsessão pelo cliente, ritmo de inovação, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Ao democratizar a tecnologia por quase duas décadas e tornar a computação em nuvem e a IA generativa acessíveis a organizações de todos os portes e setores, a AWS construiu um dos negócios de tecnologia empresarial de crescimento mais rápido da história. Milhões de clientes confiam na AWS para acelerar a inovação, transformar seus negócios e moldar o futuro. Com os recursos de IA mais abrangentes e uma infraestrutura global, a AWS capacita empreendedores a transformar grandes ideias em realidade. Saiba mais em aws.amazon.com e siga @AWSNewsroom.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Amazon.com, Inc.
Central de Atendimento à Imprensa
Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr

Industry:

Amazon.com, Inc.

NASDAQ:AMZN
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishHungarianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Amazon.com, Inc.
Central de Atendimento à Imprensa
Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr

More News From Amazon.com, Inc.

AWS e HUMAIN expandem parceria com NVIDIA em infraestrutura de IA e transação de chips de IA da AWS para impulsionar inovação mundial em IA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e a HUMAIN, uma empresa de Fundo de Investimento Público (PIF) que oferece soluções mundiais de IA de ponta a ponta, anunciaram hoje, no Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, seus planos de fornecer, implantar e gerenciar até 150.000 aceleradores de IA em um centro de dados conhecido como "Zona de IA" em Riad. Como parte da parceria ampliada, a AWS irá se tornar a parceira de IA p...

AWS e SAP ampliam colaboração para promover a soberania digital em toda a Europa

SEATTLE e WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com (NASDAQ: AMZN), e a SAP SE (NYSE: SAP) revelaram hoje planos para disponibilizar os recursos da SAP Sovereign Cloud na AWS European Sovereign Cloud, uma nova nuvem independente para a Europa, apoiada por um investimento planejado de € 7,8 bilhões da Amazon. A colaboração se baseia na parceria de longa data entre as empresas e na nova abordagem abrangente da SAP para soberania digital e inovação em IA. Os...

Amazon lança região de infraestrutura na Nova Zelândia

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje o lançamento da região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia). A nova região AWS oferecerá a desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como a organizações financeiras, de varejo, educação, governo e sem fins lucrativos, mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir de data centers localizados na Nova Zelândia. Como parte de seu compromisso de longo prazo, a Amazon planeja investir mais de...
Back to Newsroom