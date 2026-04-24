Meta assina acordo com AWS para impulsionar Agentic AI em chips AWS Graviton

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Meta assinou um acordo para implementar processadores AWS Graviton em escala. O acordo marca uma expansão significativa de uma parceria de longa data entre as duas empresas, enquanto a Meta constrói sua próxima geração de IA.

A implementação começa com dezenas de milhões de núcleos Graviton, com a flexibilidade para expansão à medida que os recursos de IA da Meta crescem. O acordo reflete uma mudança na forma como a infraestrutura de IA é construída: embora as GPUs continuem essenciais para o treinamento de grandes modelos, a ascensão de Agentic AI está criando uma demanda massiva por cargas de trabalho com uso intensivo de CPU — raciocínio em tempo real, geração de código, busca e orquestração de tarefas com várias etapas. O Graviton5 foi desenvolvido especificamente para essas cargas de trabalho, fornecendo à Meta o poder de processamento necessário para executá-las com eficiência e em escala.

Os chips alimentarão diversas cargas de trabalho na Meta, incluindo o suporte aos esforços da empresa em IA. Esse trabalho exige uma infraestrutura capaz de lidar com bilhões de interações, coordenando fluxos de trabalho complexos e com várias etapas de agentes — exatamente o tipo de trabalho com uso intensivo de CPU para o qual o Graviton foi projetado.

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