Meta sluit overeenkomst met AWS om Agentic AI te draaien op AWS Graviton-chips

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta heeft een overeenkomst gesloten om op grote schaal AWS Graviton-processors te kunnen gebruiken. Deze deal betekent een flinke uitbreiding van de langdurige samenwerking tussen de twee bedrijven, omdat Meta bezig is met de ontwikkeling van zijn volgende generatie AI.

De uitrol begint met tientallen miljoenen Graviton-kernen, die flexibel kunnen worden uitgebreid als de AI-mogelijkheden van Meta toenemen. De deal reflecteert een verschuiving in de manier waarop AI-infrastructuur wordt opgebouwd: hoewel GPU’s essentieel blijven om grote modellen te trainen, zorgt de opkomst van agentic AI voor een enorme vraag naar intensieve CPU-workloads. Graviton5 geeft Meta de rekenkracht om processen zoals realtime redeneren, het genereren van code, en het doorzoeken en coördineren van taken in meerdere stappen grootschalig en efficiënt uit te voeren.

De chips zullen bij Meta diverse werkprocessen aansturen en onder meer de inspanningen van het bedrijf in de AI-omgeving ondersteunen. Dit vereist infrastructuur die miljarden interacties aankan en tegelijkertijd complexe, meerstaps workflows van agents kan coördineren: precies het soort CPU-intensieve taken waarvoor Graviton is ontworpen.

