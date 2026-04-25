Meta与AWS签署协议，依托AWS Graviton芯片赋能智能体AI

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Meta已签署一项协议，将规模化部署AWS Graviton处理器。随着Meta推进下一代AI建设，本次合作标志着双方长期伙伴关系迎来重大扩展。

部署初期将投放数千万个Graviton计算核心，并可随着Meta的AI能力发展而灵活扩容。此次合作反映出AI基础设施建设模式的转变：图形处理器(GPU)对于训练大模型仍然至关重要，但智能体AI的快速发展催生了大量中央处理器(CPU)密集型工作负载需求，涵盖实时推理、代码生成、搜索服务和多步骤任务编排。Graviton5专为这类工作负载量身打造，为Meta提供高效、规模化运行这些任务的处理能力。

这些芯片将为Meta的各类工作负载提供动力，包括支持公司的AI计划。该工作需要能够处理数十亿次交互、同时协调复杂的多步骤智能体工作流程的基础设施，而这正是Graviton芯片所擅长的CPU密集型工作。

如需了解完整信息，请访问关于Amazon。

关于Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS)始终以客户至上、创新速度、追求卓越运营和长远思考为指导。近二十年来，AWS持续推动技术普惠，让云计算和生成式AI惠及各行各业、各种规模的组织，从而构建了历史上增长最快的企业技术业务之一。数百万客户依托AWS加速创新、完成业务转型和布局未来发展。凭借最全面的AI能力和全球基础设施布局，AWS赋能开发者将宏伟构想变为现实。如需了解更多信息，请访问aws.amazon.com并关注@AWSNewsroom。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。