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Meta与AWS签署协议，依托AWS Graviton芯片赋能智能体AI

本次合作将为Meta的AI业务背后的智能体工作负载提供强大动力

要点总结

  • 部署初期投入数千万个Graviton核心，后续具备扩容潜力。
  • Meta现已成为全球最大的Graviton客户之一。
  • 该协议建立在Meta与AWS的长期合作关系以及大规模使用Amazon Bedrock来支持其下一代AI的基础之上。
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西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Meta已签署一项协议，将规模化部署AWS Graviton处理器。随着Meta推进下一代AI建设，本次合作标志着双方长期伙伴关系迎来重大扩展。

部署初期将投放数千万个Graviton计算核心，并可随着Meta的AI能力发展而灵活扩容。此次合作反映出AI基础设施建设模式的转变：图形处理器(GPU)对于训练大模型仍然至关重要，但智能体AI的快速发展催生了大量中央处理器(CPU)密集型工作负载需求，涵盖实时推理、代码生成、搜索服务和多步骤任务编排。Graviton5专为这类工作负载量身打造，为Meta提供高效、规模化运行这些任务的处理能力。

这些芯片将为Meta的各类工作负载提供动力，包括支持公司的AI计划。该工作需要能够处理数十亿次交互、同时协调复杂的多步骤智能体工作流程的基础设施，而这正是Graviton芯片所擅长的CPU密集型工作。

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