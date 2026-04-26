Společnost Meta podepsala dohodu se společností AWS o využívání agentické umělé inteligence na čipech AWS Graviton
Dohoda pomáhá pohánět agentické pracovní úlohy v rámci snah společnosti Meta v oblasti umělé inteligence
Klíčové body
- Nasazení začíná s desítkami milionů jader Graviton, s potenciálem dalšího rozšíření.
- Společnost Meta je nyní jedním z největších zákazníků Graviton na světě.
- Dohoda navazuje na dlouhodobý vztah společností Meta a AWS a na rozsáhlé využívání platformy Amazon Bedrock k podpoře její umělé inteligence nové generace.
SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Společnost Meta podepsala dohodu o rozsáhlém nasazení procesorů AWS Graviton. Tato dohoda představuje významné rozšíření dlouhodobého partnerství mezi oběma společnostmi v době, kdy Meta buduje svou umělou inteligenci nové generace.
Nasazení začíná s desítkami milionů jader Graviton a nabízí flexibilitu pro rozšíření s tím, jak porostou schopnosti společnosti Meta spojené s umělou inteligencí. Dohoda odráží posun v tom, jak se buduje infrastruktura umělé inteligence: zatímco GPU zůstávají nezbytné pro trénování velkých modelů, vzestup agentní umělé inteligence vytváří obrovskou poptávku po úlohách náročných na CPU – uvažování v reálném čase, generování kódu, vyhledávání a koordinace vícestupňových úkolů. Procesor Graviton5 je speciálně navržen pro tyto úlohy a poskytuje společnosti Meta výpočetní výkon k jejich efektivnímu provádění ve velkém měřítku.
Čipy budou pohánět různé úlohy ve společnosti Meta, včetně podpory jejích aktivit v oblasti umělé inteligence. Tato práce vyžaduje infrastrukturu, která zvládne miliardy interakcí a zároveň koordinuje složité, vícestupňové pracovní toky agentů – přesně ten druh úloh náročných na CPU, pro které je procesor Graviton navržen.
