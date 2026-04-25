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Meta與AWS簽署協議，利用AWS Graviton晶片賦能代理式AI

本次合作將為Meta的AI業務背後的代理工作負載提供強大動力

要點總結

  • 部署初期投入數千萬個Graviton核心，後續具備擴容潛力。
  • Meta現已成為全球最大的Graviton客戶之一。
  • 該協議建立在Meta與AWS的長期合作關係以及大規模使用Amazon Bedrock來支援其下一代AI的基礎之上。
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西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Meta已簽署一項協議，將規模化部署AWS Graviton處理器。隨著Meta推進下一代AI建設，本次合作代表雙方長期夥伴關係迎來重大升級。

部署初期將投放數千萬個Graviton運算核心，並可隨著Meta的AI能力發展而靈活擴容。此次合作反映出AI基礎設施建設模式的改變：圖形處理器(GPU)對於訓練大模型仍然至關重要，但代理式AI的快速發展催生了大量中央處理器(CPU)密集型工作負載需求，涵蓋即時推理、程式碼生成、搜尋服務和多步驟任務編排。Graviton5專為這類工作負載量身打造，為Meta提供高效、規模化運行這些任務的處理能力。

這些晶片將為Meta的各類工作負載提供動力，包括支援公司的AI計畫。該工作需要能夠處理數十億次互動、同時協調複雜的多步驟代理工作流程的基礎設施，而這正是Graviton晶片所擅長的CPU密集型工作。

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