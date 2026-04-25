A Meta megállapodást ír alá az AWS-szel az AWS Graviton chipeken futó ágentikus mesterséges intelligencia működtetéséről

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Meta megállapodást írt alá az AWS Graviton processzorok telepítéséről. Az ügylet a két vállalat közötti hosszú távú partnerség jelentős bővítését jelzi, miközben a Meta a mesterséges intelligencia (AI) következő generációjának megalkotásán dolgozik.

A telepítés több tízmillió Graviton maggal kezdődik, a további potenciális bővülés rugalmasságával, ahogyan a Meta mesterséges intelligencia (AI) képességei növekszenek. A megállapodás az AI-infrastruktúra kiépítésének módjában bekövetkezett változást tükrözi: míg a GPU-k továbbra is alapvetőek a nagy modellek betanításához, az ágentikus AI térnyerése hatalmas keresletet teremt a CPU-intenzív munkaterhelések – valós idejű érvelés, kódgenerálás, keresés és többlépéses feladatok vezénylése – iránt. A Graviton5 kifejezetten ezekre a munkaterhelésekre lett tervezve, így a Meta rendelkezik azzal a feldolgozási teljesítménnyel, amellyel hatékonyan képes futtatni őket.

A chipek a Meta különféle munkaterheléseit működtetik majd, köztük a vállalat mesterséges intelligenciával kapcsolatos erőfeszítéseinek támogatását is. Ez a munka olyan infrastruktúrát igényel, amely képes kezelni a több milliárd interakciót, miközben koordinálja az összetett, többlépcsős ágentikus munkafolyamatokat – pontosan azokra a CPU-igényes munkákra, amelyekre a Gravitont tervezték.

