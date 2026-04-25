A Meta megállapodást ír alá az AWS-szel az AWS Graviton chipeken futó ágentikus mesterséges intelligencia működtetéséről

Az üzlet erősíti a Meta mesterséges intelligencia alapú erőfeszítései mögött álló agentikus munkaterhelések teljesítményét

Kulcsüzenetek

  • A telepítés több tízmillió Graviton maggal kezdődik, amelyek további potenciális bővülést rejthetnek.
  • A Meta napjaink egyik legnagyobb Graviton-ügyfele a világon.
  • Az üzlet a Meta régóta fennálló AWS kapcsolatára és az Amazon Bedrock nagymértékű használatára épül, hogy támogassa a következő generációs mesterséges intelligenciát (AI).
SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Meta megállapodást írt alá az AWS Graviton processzorok telepítéséről. Az ügylet a két vállalat közötti hosszú távú partnerség jelentős bővítését jelzi, miközben a Meta a mesterséges intelligencia (AI) következő generációjának megalkotásán dolgozik.

A telepítés több tízmillió Graviton maggal kezdődik, a további potenciális bővülés rugalmasságával, ahogyan a Meta mesterséges intelligencia (AI) képességei növekszenek. A megállapodás az AI-infrastruktúra kiépítésének módjában bekövetkezett változást tükrözi: míg a GPU-k továbbra is alapvetőek a nagy modellek betanításához, az ágentikus AI térnyerése hatalmas keresletet teremt a CPU-intenzív munkaterhelések – valós idejű érvelés, kódgenerálás, keresés és többlépéses feladatok vezénylése – iránt. A Graviton5 kifejezetten ezekre a munkaterhelésekre lett tervezve, így a Meta rendelkezik azzal a feldolgozási teljesítménnyel, amellyel hatékonyan képes futtatni őket.

A chipek a Meta különféle munkaterheléseit működtetik majd, köztük a vállalat mesterséges intelligenciával kapcsolatos erőfeszítéseinek támogatását is. Ez a munka olyan infrastruktúrát igényel, amely képes kezelni a több milliárd interakciót, miközben koordinálja az összetett, többlépcsős ágentikus munkafolyamatokat – pontosan azokra a CPU-igényes munkákra, amelyekre a Gravitont tervezték.

Amit az Amazon Web Services-ről tudni érdemes…

Az Amazon Web Services (AWS) működését az ügyfelek megszállottsága, az innováció üteme, a működési kiválóság melletti elkötelezettség és a hosszú távú gondolkodás vezérli. A technológia közel két évtizedes demokratizálásával és a felhőalapú számítástechnika és a generatív mesterséges intelligencia elérhetővé tételével minden méretű és iparágú szervezet számára, az AWS a történelem egyik leggyorsabban növekvő vállalati technológiai vállalkozását építette fel. Ügyfelek milliói bíznak az AWS-ben, hogy felgyorsítja az innovációt, átalakítja üzleti tevékenységüket és formálja a jövőt. A legátfogóbb mesterséges intelligencia képességekkel és globális infrastrukturális lábnyommal az AWS lehetővé teszi az alkotók számára, hogy a nagy ötleteket valóra váltsák. További információkért látogasson el a következő weboldalra: aws.amazon.com és kövesse a következőt: @AWSNewsroom.

