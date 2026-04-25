Meta zawiera umowę z AWS w celu wsparcia obsługi agentów AI z wykorzystaniem chipów AWS Graviton

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta podpisała umowę w sprawie szerokiego wykorzystania procesorów AWS Graviton. Umowa stanowi istotne rozszerzenie wieloletniej współpracy obu firm i jej zawarcie wiąże się z opracowywaniem przez Meta AI nowej generacji.

Na początek przewidziano dostawy dziesiątek milionów rdzeni procesorów Graviton, z możliwością zwiększenia zakresu w miarę rozwoju zdolności Meta w dziedzinie AI. Umowa odzwierciedla zmianę sposobu budowania infrastruktury AI: podczas gdy dla trenowania dużych modeli nadal zasadniczą rolę odgrywają procesory graficzne, rozwój agentów AI skutkuje ogromnym zapotrzebowaniem na procesy intensywnie wykorzystujące procesory, takie jak wnioskowanie w czasie rzeczywistym, generowanie kodu, wyszukiwanie informacji i koordynowanie wieloetapowych zadań. Graviton5 został celowo opracowany pod kątem właśnie takich zadań, dzięki czemu Meta zyskuje niezbędną moc obliczeniową, by móc sprawnie wykonywać je na dużą skalę.

Chipy posłużą do wsparcia różnych prac Meta, w tym wysiłków w zakresie AI. Praca związana z jej rozwojem wymaga infrastruktury zdolnej do obsługi wielu miliardów interakcji przy jednoczesnej koordynacji złożonych, wieloetapowych zadań agentów – właśnie do takiej pracy obciążającej procesor przeznaczone są rozwiązania Graviton.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie O firmie Amazon.

Informacje o Amazon Web Services

Działalność Amazon Web Services (AWS) opiera się na koncentracji na kliencie, dynamicznym tempie innowacji, zaangażowaniu na rzecz doskonałości operacyjnej oraz długofalowym myśleniu. Dzięki demokratyzacji technologii od niemal dwudziestu lat i udostępnieniu usług przetwarzania danych w chmurze i generatywnej AI organizacjom wszelkich rozmiarów i ze wszystkich branż AWS wypracowała jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w historii. Miliony klientów decydują się zaufać AWS, by szybciej osiągać innowacje, przekształcać prowadzoną działalność i kształtować przyszłość. Wykorzystując najbardziej kompleksowe zdolności w zakresie AI oraz globalny zasięg infrastruktury, AWS wspiera twórców w przekształcaniu śmiałych pomysłów w rzeczywistość. Więcej informacji na stronie aws.amazon.com oraz na profilu @AWSNewsroom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.