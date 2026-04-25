Meta firma un acuerdo con AWS para impulsar la IA basada en agentes con chips AWS Graviton

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta firmó un acuerdo con Amazon Web Services (AWS) para implementar procesadores AWS Graviton a gran escala. La operación representa una expansión significativa de la alianza de larga trayectoria entre ambas empresas, mientras Meta avanza en el desarrollo de su próxima generación de inteligencia artificial.

La implementación inicial contempla decenas de millones de núcleos Graviton, con flexibilidad para ampliarse a medida que evolucionan las capacidades de IA de la empresa. El acuerdo refleja una transformación en la manera en que se diseña la infraestructura de inteligencia artificial: aunque las GPU siguen siendo esenciales para entrenar modelos de gran tamaño, el crecimiento de la IA basada en agentes está impulsando una fuerte demanda de procesamiento intensivo en CPU, necesario para funciones como razonamiento en tiempo real, generación de código, búsquedas y coordinación de tareas complejas en múltiples pasos. Graviton5 fue desarrollado específicamente para este tipo de procesos, lo que brinda a Meta la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutarlos de forma eficiente en entornos de alta exigencia.

Los chips se utilizarán en distintas operaciones dentro de Meta, incluidas las vinculadas con sus iniciativas de inteligencia artificial. Estas tareas requieren una infraestructura capaz de gestionar miles de millones de interacciones y coordinar flujos de trabajo complejos entre agentes, precisamente el tipo de procesamiento intensivo en CPU para el que Graviton fue diseñado.

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