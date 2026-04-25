Meta signe un accord avec AWS pour faire fonctionner son IA agentique à partir des puces Graviton d’AWS

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Meta a signé un accord pour déployer à grande échelle les processeurs AWS Graviton. Cet accord marque une expansion significative du partenariat de longue date entre les deux entreprises, à l’heure où Meta travaille au développement de la prochaine génération de son IA.

Le déploiement commencera avec des dizaines de millions de cœurs Graviton, et pourra être étendu à mesure que les capacités d’IA de Meta se développeront. Cet accord marque une évolution dans la manière dont les infrastructures d’IA sont déployées : si les GPU restent indispensables pour l’entraînement des grands modèles, l’essor de l’IA agentique génère une demande massive de charges de travail gourmandes en ressources CPU (raisonnement en temps réel, génération de code, recherche et orchestration de tâches en plusieurs étapes). Le Graviton5 a été spécialement conçu pour ces charges de travail, offrant ainsi à Meta la puissance de traitement nécessaire pour les exécuter efficacement à grande échelle.

Ces puces permettront de prendre en charge diverses tâches chez Meta, soutenant notamment les initiatives de l’entreprise en matière d’IA. Ce travail requiert une infrastructure capable de gérer des milliards d’interactions tout en coordonnant des flux de travail complexes impliquant plusieurs étapes et plusieurs agents, soit exactement le type de tâches gourmandes en ressources CPU pour lesquelles le Graviton a été conçu.

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