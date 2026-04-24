Kazakhstan : TotalEnergies prend la Décision Finale d’Investissement pour son projet éolien géant avec batteries

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a pris la décision finale d’investissement (FID) et sécurisé le financement du projet Mirny, un parc éolien terrestre géant (1 GW) avec batteries (600 MWh) au Kazakhstan. Situé dans le sud-est du pays, Mirny devrait produire environ 100 TWh d’électricité renouvelable sur une période de 25 ans, de quoi alimenter environ 1 million de personnes. L’électricité produite sera vendue au gouvernement du Kazakhstan grâce à un contrat de vente (PPA) d’une durée de 25 ans signé en 2023. Mirny représente un investissement de 1,2 milliard de dollars, financé à l’externe à hauteur d’environ 75%.

Un projet majeur pour le Kazakhstan

Le projet Mirny se compose d’un parc de 150 turbines, pour une capacité de 1 GW, et d’un système de stockage par batteries de 600 MWh fourni par Saft, filiale à 100% de TotalEnergies. L’ajout d’une capacité de stockage renforcera la stabilité du réseau et permettra une amélioration significative des infrastructures énergétiques du pays. TotalEnergies détient 60% de Mirny aux côtés de ses partenaires Samruk Energy et KazMunayGas (20% chacun).

Un financement sécurisé auprès de prêteurs internationaux

TotalEnergies et ses partenaires ont signé hier un protocole d’accord avec un consortium international de prêteurs, sécurisant ainsi le financement du projet Mirny. Ce consortium est constitué de la BERD, Proparco, DBK, DEG, Société Générale, QNB Group, China Construction Bank et Standard Chartered.

« Nous nous réjouissons de lancer l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable du Kazakhstan, contribuant ainsi à l’objectif du pays de porter à 15% la part des renouvelables dans sa production d’électricité à l’horizon 2030. Nous avons hâte de construire Mirny aux côtés de nos partenaires et des autorités locales », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies. « Ce parc éolien terrestre de 1 GW contribuera aussi au portefeuille de 9 GW d’énergies renouvelables que nous regroupons avec Masdar dans une coentreprise à 50/50 couvrant 9 pays asiatiques, dont le Kazakhstan ».

TotalEnergies au Kazakhstan

Présente au Kazakhstan depuis 1993, TotalEnergies y déploie sa stratégie multi-énergies, qui intègre production d’hydrocarbures et développement des énergies renouvelables. La Compagnie est l’un des principaux actionnaires (16,81 %) du consortium North Caspian, projet garant de la stabilité économique du pays, tout en étant leader du secteur des renouvelables, avec 128 MW d’actifs solaires en opération. Cet engagement est renforcé par le développement du projet éolien Mirny (1 GW), qui possède le premier système de stockage par batterie d’échelle industrielle au Kazakhstan (600 MWh), conçu pour accompagner l’ambition de neutralité carbone du pays à l’horizon 2060.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. Début 2026, TotalEnergies dispose de plus de 34 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

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