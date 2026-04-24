Porsche将Bugatti股权出售给BlueFive Capital

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Porsche已同意出售其Bugatti Rimac股权。

Porsche与Rimac Group于2021年成立了合资企业Bugatti Rimac，作为著名品牌Bugatti的运营主体。在这家合资企业中，保时捷持有45%的少数股权，Rimac Group持有55%的股权。此外，Porsche还持有Rimac Group 20.6%的股权。

根据今日宣布的交易，Porsche将其在Bugatti Rimac和Rimac Group的全部股权出售给由HOF Capital牵头的财团。该财团的最大投资者为BlueFive Capital，此外还包括来自美国和欧盟的多家机构投资者。交易完成后，Rimac Group将接管Bugatti Rimac，并与BlueFive Capital及HOF Capital建立战略合作伙伴关系，以支持其持续发展。

BlueFive Capital创始人兼首席执行官Hazem Ben-Gacem表示，“Bugatti是汽车狂热追求的一座丰碑，源于Ettore Bugatti对美学与性能完美结合的执着。BlueFive Capital将此次合作视为超越纯粹金融交易的机遇，我们期待与整个Bugatti Rimac团队携手努力，让这份传奇世代传承。”

Porsche AG首席执行官Michael Leiters博士表示，“通过与Rimac Group成立合资公司Bugatti Rimac，我们成功奠定了Bugatti的未来基础。作为Rimac Group的早期投资方，Porsche为将Rimac Technology发展成为成熟的汽车一级供应商做出了重要贡献。如今，随着我们出售所持股份，Porsche将专注核心业务。我们谨向Mate Rimac及其团队过去几年来的建设性合作与互信表示感谢。”

Bugatti Rimac首席执行官Mate Rimac表示，“Porsche一直是我们的重要合作伙伴，我们对其在Bugatti Rimac成立过程中所发挥的作用深表感谢。凭借Porsche支持所奠定的坚实基础，我们已建立起一套能够加快实现长期愿景的组织架构。我们期待与新合作伙伴展开合作。”

关于BlueFive Capital

BlueFive Capital是一家全球性投资平台，目前管理资产规模达150亿美元，致力于发掘高潜力经济体的投资机遇，旨在革新传统金融模式并促进可持续发展。该公司注册于阿布扎比全球市场，并在伦敦、麦纳麦、阿布扎比、迪拜、马斯喀特和北京设有办事处，为私人财富客户、机构客户及零售客户提供私募股权、房地产、基础设施及金融产品服务。

BlueFive Capital成立于2024年底，由Hazem Ben-Gacem领导，他是全球私募股权领域任职时间最长的专业人士之一。要了解更多信息，请访问www.bluefivecapital.com。

*来源：AETOSWire

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