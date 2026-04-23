INNIO en Net Zero Innovation Hub leveren de eerste 3 MW-demonstratie ter wereld van back-upstroom 100% op basis van waterstof voor datacenters

JENBACH, Oostenrijk & FREDERICIA, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group heeft samen met de Net Zero Innovation Hub for Data Centers een opmerkelijke sectorprimeur demonstratie voltooid van back-upstroom voor datacenters, gebruik makend van 100% met waterstof gevoede gasmotoren op een schaal van 3 MW. De test werd uitgevoerd in het kader van de gestructureerde, collaboratieve benadering van de Hub om innovatieve technologieën te ontdekken en die te beoordelen om grootschalige ontplooiing in de datacenterindustrie mogelijk te maken. Technische experts van Microsoft, Google en Data4 waren getuige tijdens de live testen om de prestaties te beoordelen ten overstaan van de operationele vereisten van datacenters.

INNIO’s motoren op aardgas zijn vermaard om hun snelle opstartcapaciteiten, sterke transiëntrespons en stabiele prestaties. Deze prestatiekenmerken werden nu met succes met waterstof gedemonstreerd.

Tijdens testen van klasse 3 MW in INNIO’s onderzoeksfaciliteit, voldeed de met waterstof gevoede Jenbacher motor aan de veeleisende reactieprofielen voor missiekritieke activiteiten van datacenters. Deze verwezenlijking werd gevalideerd aan de hand van verschillende AI-belastingsprofielen en grote, snelle belastingsschommelingen om datacenter-condities uit de echte wereld te simuleren. Technische experts van Microsoft, Google en Data4 waren getuige tijdens de live testen en beoordeelden de prestaties ten overstaan van datacentervereisten uit de echte wereld. Dit bevestigde dat waterstofmotoren een beloftevolle weg vormen voor behoeften van back-upstroom en primaire stroomvoorziening voor datacenters met groot stroomverbruik van de volgende generatie.

Deze test maakt deel uit van het gestructureerde, collaboratieve proces van de Hub om innovatie op schaal te brengen. Bij de Hub definiëren leiders uit de datacenterindustrie gezamenlijk de vereisten voor nieuwe technologieën die op schaal in datacenters geïntegreerd moeten worden. Na een globale RFI (Request for Information) voor back-upoplossingen met lage koolstofuitstoot, werden waterstof en schone brandstoffen geselecteerd als mogelijke weg naar vervanging voor back-upgeneratoren die op diesel werken. INNIO’s Jenbacher gasmotortechnologie werd gekozen voor validering op MW-schaal, waarbij het bedrijf de test heeft voorbereid en met succes heeft uitgevoerd in samenwerking met het technische team van de Hub. Het team van de Hub omvat partners uit de sector, zoals Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric en Vertiv.

Nu de stijging van de belasting door toedoen van AI versnelt, geven exploitanten van datacenters prioriteit aan aanleveringszekerheid, snelle integratie en decarbonisatie. Industrieanalisten anticiperen dat 'behind-the-meter' en hybride energiesystemen in nieuwbouw-datacenters van 10–20% in 2025 tot 50–60% tegen 2030 zullen toenemen, wat de nood aan schaalbare alternatieven met lage koolstofuitstoot voor back-upsystemen op basis van diesel benadrukt.

“Datacenters zijn de ruggengraat van de digitale economie en hun energiebehoeften nemen in sneltempo toe. Deze validatietest demonstreert dat INNIO’s technologie de transiëntprestaties, de veerkracht en de flexibiliteit biedt die datacenters nodig hebben, zelfs als ze 100% op waterstof werken,” verklaart Dr. Olaf Berlien, voorzitter en CEO van INNIO Group.

“Deze succesvolle test valideert niet alleen een schaalbare, schone back-upoplossing, maar ook de nieuwe collaboratieve Hub-benadering om de toepassing van innovatieve oplossingen in de datacenterindustrie te versnellen,” voegt Alberto Ravagni, CEO van de Net Zero Innovation Hub for Data Centers, hieraan toe.

Met waterstof gevoede oplossingen voor 'behind-the-meter' back-upstroom en primaire stroomvoorziening bieden een beloftevolle weg naar back-up en primaire stroomvoorziening met lage koolstofuitstoot, die snellere ontplooiing in datacenters, stroomnetintegratie en stroomnetstabilisatie mogelijk maken. INNIO Group en de Net Zero Innovation Hub for Data Centers zijn van plan om verder samen te werken om deze oplossing op schaal te brengen, met focus op kritieke enablers zoals brandstofbeschikbaarheid, infrastructuur, opslag, vergunning, dubbele brandstofcapaciteiten en integratie in de datacenterarchitectuur.

Over INNIO Group

INNIO Group is een vooraanstaande aanbieder van energieoplossingen en services die industrieën en gemeenschappen in staat stelt om duurzame energie vandaag werkelijkheid te maken. Met de productmerken Jenbacher en Waukesha en haar door AI aangestuurd myplant digitaal platform, biedt INNIO Group innovatieve oplossingen voor stroominfrastructuur voor datacenters, het opwekken van distributiestroom en compressietoepassingen. Met haar flexibele, schaalbare en veerkrachtige energieoplossingen en services, stelt INNIO Group haar klanten in staat om de energieovergang in de hele energiewaardeketen mogelijk te maken en helpt om een betrouwbare stroomvoorziening te verzekeren, zelfs op plaatsen waar geen stroomnet beschikbaar is.

Voor meer informatie gaat u naar de website van INNIO Group op innio.com. Volg INNIO Group op X en LinkedIn.

INNIO, Jenbacher, Waukesha en myplant zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de INNIO Group, of van een van haar dochterondernemingen, in de Europese Unie, de Verenigde Staten en in andere landen. Voor een lijst van de handelsmerken van de INNIO Group gaat u naar innio.com/trademarks. Alle andere handelsmerken en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Over de Net Zero Innovation Hub for Data Centers

De Net Zero Innovation Hub for Data Centers verenigt leiders van de datacenterindustrie om de integratie van geavanceerde netto-nul-oplossingen te versnellen. Onder leiding van Danfoss, Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric en Vertiv, vermindert de hub de risico's van innovatie door technische, commerciële, regelgevende en financiële risico's weg te nemen. Aan de hand van een unieke, gestructureerde collaboratieve innovatiemethodologie, is zijn doel om duurzame groei van datacenters te ondersteunen en tegelijk de overgang naar een netto-nul toekomst mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.