Porsche prodává podíl v Bugatti společnosti BlueFive Capital
LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--Společnost Porsche se dohodla na prodeji svého kapitálového podílu ve společnosti Bugatti Rimac.
Společnosti Porsche a Rimac Group založily v roce 2021 společný podnik Bugatti Rimac jako domov ikonické značky Bugatti. V tomto společném podniku („joint venture“) drží společnost Porsche minoritní podíl ve výši 45 %, zatímco společnost Rimac Group vlastní 55 %. Společnost Porsche rovněž drží podíl 20,6 % ve společnosti Rimac Group.
V rámci dnes oznámené transakce společnost Porsche v plném rozsahu odprodá své kapitálové podíly ve společnostech Bugatti Rimac a Rimac Group konsorciu vedenému společností HOF Capital. To zahrnuje společnost BlueFive Capital jako největšího investora, stejně jako skupinu institucionálních investorů z USA a EU. Po dokončení transakce převezme společnost Rimac Group kontrolu nad Bugatti Rimac a naváže strategické partnerství se společnostmi BlueFive Capital a HOF Capital s cílem podpořit další růst.
Hazem Ben-Gacem, zakladatel a generální ředitel společnosti BlueFive Capital: „Bugatti je symbolem automobilové vášně, zrozené z touhy Ettore Bugattiho po kráse a výkonu. Společnost BlueFive Capital vnímá tuto příležitost jako více než pouhou finanční transakci a těšíme se na spolupráci s celým týmem Bugatti Rimac, abychom toto dědictví uchovali i pro budoucí generace.“
Dr. Michael Leiters, generální ředitel společnosti Porsche AG: „Založením společného podniku Bugatti Rimac spolu se společností Rimac Group jsme úspěšně položili základy budoucnosti značky Bugatti. Jako investor v rané fázi jsme navíc významně přispěli k rozvoji společnosti Rimac Technology v etablovaného dodavatele automobilových technologií Tier 1. Nyní se prodejem našeho podílu soustředíme na klíčové podnikání Porsche. Rádi bychom poděkovali Mate Rimacovi a jeho týmu za konstruktivní a důvěryhodnou spolupráci v uplynulých letech.“
Mate Rimac, generální ředitel Bugatti Rimac: „Společnost Porsche byla klíčovým partnerem a jsme jí velmi vděční za její roli při založení Bugatti Rimac. Díky pevným základům, které jejich podpora vytvořila, máme nyní strukturu, která nám umožňuje ještě rychleji realizovat naši dlouhodobou vizi. Těšíme se na spolupráci s našimi novými partnery.“
O společnosti BlueFive Capital
Společnost BlueFive Capital je globální investiční platforma, která v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 15 miliard USD a zaměřuje se na příležitosti v ekonomikách s vysokým potenciálem s cílem transformovat tradiční finanční modely a podporovat udržitelný růst. Společnost je součástí celosvětového trhu v Abú Zabí a má pobočky v Londýně, Manámě, Abú Zabí, Dubaji, Maskatu a Pekingu. Nabízí produkty v oblasti soukromého kapitálu, nemovitostí, infrastruktury a finančních služeb pro soukromé, institucionální i retailové klienty.
Společnost BlueFive Capital byla založena na konci roku 2024 a vede ji Hazem Ben-Gacem, jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti globálního soukromého kapitálu. Další informace naleznete na stránkách www.bluefivecapital.com.
*Zdroj: AETOSWire
