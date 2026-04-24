OG&E lädt zur jährlichen Bidgely EmPOWER AI-Konferenz 2026 in New York City ein

LOS ALTOS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Bidgelys hochkarätige Konferenz zum Thema Energieintelligenz, die EmPOWER AI, wird vom 12. bis 14. Mai in New York City stattfinden und führende Vertreter von Energieversorgern, Energieforscher sowie Technologieexperten zusammenbringen, um über künstliche Intelligenz (KI) im Energiesektor zu diskutieren. Die von OG&E ausgerichtete EmPOWER AI 2026 wird in Vorträgen von Alabama Power, Eversource, NV Energy, PSEG Long Island, Xcel Energy und weiteren Experten aufzeigen, wie Versorgungsunternehmen den Schritt von ersten KI-Versuchen hin zu unternehmensweiter Skalierbarkeit vollziehen können.

Bidgely stellt jedes Jahr die neuesten Fortschritte seiner KI- und Machine-Learning-Plattformtechnologie vor. Auf der EmPOWER AI 2026 werden neue agentische KI-Funktionen präsentiert, die eigens dafür entwickelt wurden, jedes Signal eines intelligenten Zählers skalierbar in ein personalisiertes Kundengespräch umzuwandeln.

„Unsere Rolle als Gastgeber der EmPOWER AI bietet uns die Möglichkeit, die hochrangige Zusammenarbeit zu fördern, die für die Bewältigung einer komplexen Energiewende erforderlich ist“, so Kirby Brinlee, Director of Customer Experience bei OG&E. „Derzeit vollzieht sich in technologischen Fragen ein Wandel vom ‚Was-wäre-wenn‘ hin zum ‚Wie‘ der Implementierung. Sich über operative Erfolge auszutauschen, hilft der gesamten Branche, schneller und mit größerer Zuversicht Fortschritte zu erzielen.“

Konkrete Ergebnisse – in großem Maßstab

Die EmPOWER AI 2026 wird eine hochkarätige Auswahl an Referenten und Vorträgen mit Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung bieten, in denen die von Versorgungsunternehmen entwickelten Lösungen, die dabei getroffenen Kompromisse sowie die tatsächlichen Anforderungen für die Skalierung von KI in einem regulierten Umfeld beleuchtet werden.

„Der Versorgungssektor erreicht einen entscheidenden Wendepunkt, an dem Datensilos nicht mehr nachhaltig sind. Diese Barrieren zu überwinden, erfordert ein starkes Engagement für branchenübergreifende Forschung und eine radikale Form der Kollaboration“, fügte Gaia Gallotti, Research Director bei IDC, hinzu. „Wenn Tech-Innovatoren und Führungskräfte von Versorgungsunternehmen auf einer gemeinsamen Datenbasis aufbauen, überwinden wir inkrementelle Lösungen und beginnen, die wirklich belastbare Infrastruktur zu entwickeln, die für die Zukunft erforderlich ist.“

Referenten auf der Konferenz sind unter anderem:

Johnny Whitfield , Vice President of Customer Engagement, OG&E

, Vice President of Customer Engagement, Kirby Brinlee , Director of Customer Experience, OG&E

, Director of Customer Experience, Maddie Emerson , Manager of Product Dev & Programs, OG&E

, Manager of Product Dev & Programs, Ryan Jones , Manager of Innovation, OG&E

, Manager of Innovation, Bria Shea , President, MN, ND and SD, Xcel Energy

, President, MN, ND and SD, David Gladey , Vice President, Distribution Engineering, Eversource

, Vice President, Distribution Engineering, Lou DeBrino , Vice President, Customer Operations, PSEG Long Island

, Vice President, Customer Operations, Adam Grant , Director, Integrated Energy Services, Operations, NV Energy

, Director, Integrated Energy Services, Operations, Laverne Price , Director, Customer Experience, OUC

, Director, Customer Experience, Mike Presti , Director, Customer Experience & Marketing, PSEG Long Island

, Director, Customer Experience & Marketing, Nayan Parikh , Sr Manager Customer Technology and Projects, PSEG Long Island

, Sr Manager Customer Technology and Projects, Dylan Wilcox , Senior Strategy Analyst, Alabama Power

, Senior Strategy Analyst, Brenda Carter , Manager, CX Care Center, APS

, Manager, CX Care Center, Tessa Jilot , Energy Efficiency Program Manager, Avista

, Energy Efficiency Program Manager, Eric Falcone , AMI Operations Manager, Eversource

, AMI Operations Manager, Denine Rothman , Time of Day Program Manager, PNM

, Time of Day Program Manager, Gaia Gallotti , Research Director, IDC

, Research Director, Darren Roback , Solutions Architect, AWS

, Solutions Architect, Seth Little , Director of Market Development, CLEAResult

, Director of Market Development, Nick Woolley , CEO, ev.energy

, CEO, Srikanth Srinivasan , VP Energy Transition, Infosys

, VP Energy Transition, Joe Mellusi , Director of Sales, Itron

, Director of Sales, Latisha Younger-Canon , Director of Business Development, Resource Innovations

, Director of Business Development, Martin Shalhoub , Partner, Energy & Utilities, West Monroe

, Partner, Energy & Utilities, Abhay Gupta , Founder & CEO, Bidgely

, Founder & CEO, Gautam Aggarwal , Chief Revenue Officer, Bidgely

, Chief Revenue Officer, Karthik Moorthy , Chief Growth Officer, Bidgely

, Chief Growth Officer, Ted Nielsen, Chief Product Officer, Bidgely

Themen der Sessions werden sein:

Roadmap and Reveal: The Case for Vertical AI (Roadmap und Vorstellung: Argumente für vertikale KI)

Affordability Affects Everyone: Protecting Affordability at the System Level (Bezahlbarkeit hat Auswirkungen auf jeden: Die Bezahlbarkeit auf Systemebene sichern)

Every Customer, Known. Every Interaction, Smarter (Jeder Kunde persönlich bekannt. Jede Interaktion intelligenter)

Turning High-Bill Calls Into Trust-Building Moments (Wie man aus kostenintensiven Anrufen Momente der Vertrauensbildung macht)

Under the Hood: The Science of Knowing Every Home (Ein Blick hinter die Kulissen: Die Kunst, jedes Haus zu kennen)

From Rate Design to Load Shape: Analytics, AI, and Coaching as the Missing Middle (Vom Tarifdesign zur Lastkurve: Analytik, KI und Coaching als fehlendes Bindeglied)

Smarter Electrification Planning: Reduce Costs, Defer Capital (Intelligentere Elektrifizierungsplanung: Kosten senken, Investitionen zurückstellen)

Intelligence as a Core Competency: Scaling UtilityAI Pro for the Enterprise (Intelligenz als Kernkompetenz: Skalierung von UtilityAI Pro für das Unternehmen)

Turn AMI 2.0 Into Real-Time Grid Intelligence (AMI 2.0 in Echtzeit-Netzintelligenz verwandeln)

Die Implementierung einer speziell entwickelten, auf den Energiesektor zugeschnittenen KI in den täglichen Betrieb von Versorgungsunternehmen liefert die notwendigen Ergebnisse, um eine resilientere und erschwinglichere Energiewirtschaft der Zukunft voranzutreiben und gleichzeitig den aktuellen Herausforderungen wie steigenden Kosten, zunehmender regulatorischer Komplexität, Elektrifizierungsplanung und Kapitaldruck zu begegnen.

„Ebenso wie sich die Belastungen des Stromnetzes intensivieren und verändern, hat sich auch die zu ihrer Bewältigung entwickelte Technologie weiterentwickelt“, so Abhay Gupta, CEO von Bidgely. „Die Systeme und Lösungen, die wir vorstellen werden, wurden in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen entwickelt, und die Ergebnisse aus der aktiven Implementierung belegen, dass unternehmensweite KI sowohl sicher als auch skalierbar ist. Auf der EmPOWER AI trifft die Vision der KI auf die Realität der Umsetzung.“

Anmeldungen für EmPOWER AI 2026 sind ab sofort möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bidgely.com/empower-ai/.

Über Bidgely

Bidgely ist der Pionier auf dem Gebiet der KI-gestützten Energieintelligenz, der Rohdaten von Zählern in detaillierte Erkenntnisse für Energieversorger weltweit umwandelt. Die UtilityAI™ Platform des Unternehmens, die über 50 Millionen Haushalte versorgt, stützt sich auf 19 grundlegende Patente, um die Netztransparenz, den Callcenter-Betrieb und die personalisierte Kundenbindung zu optimieren. Bidgely wurde von Fast Company als eines der „Top 10 Most Innovative Applied AI“-Unternehmen ausgezeichnet und integriert präzise Energieanalysen in horizontale KI-Ökosysteme wie Microsoft Copilot und AWS, um das Stromnetz mit einer Genauigkeit auf Gebäudeebene zu modernisieren. www.bidgely.com | bidgely.com/blog

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