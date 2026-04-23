INNIO和Net Zero Innovation Hub共同完成全球首次3 MW純氫資料中心備用電源示範

奧地利延巴赫和丹麥腓特烈西亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- INNIO Group與Net Zero Innovation Hub for Data Centers攜手合作，完成了業界首次利用3 MW級純氫燃料燃氣引擎為資料中心提供備用電源的示範，具有重要的里程碑意義。本次測試是該創新中心結構化合作方法的重要環節，旨在篩選和驗證創新技術，推動其在資料中心產業的大規模部署。Microsoft、Google和Data4的技術專家親臨現場觀摩測試，以評估其效能是否符合資料中心的營運需求。

INNIO的天然氣引擎以快速啟動能力、出色的瞬態回應和穩定的運行表現著稱。目前，這些效能優勢已在氫氣燃料工況下得到成功驗證。

在INNIO研發基地展開的3 MW級測試中，氫燃料Jenbacher引擎完全滿足關鍵任務資料中心運行的嚴苛回應要求。測試透過類比AI負載模型和大幅快速負荷波動，還原真實資料中心運行場景，完成效能驗證。Microsoft、Google和Data4的技術專家現場觀摩測試，並結合實際資料中心要求對效能進行評估，證實氫燃料引擎是滿足下一代高負載資料中心備用電源和主電源需求的優質可行方案。

本次測試是該創新中心結構化合作流程的一部分，旨在擴大創新規模。該中心匯聚資料中心產業領軍企業，共同制定新技術大規模部署於資料中心的標準。在針對低碳備用解決方案展開全球資訊徵集(RFI)後，氫氣和潔淨燃料被選定為柴油備用發電機的替代技術路徑。INNIO的Jenbacher燃氣引擎技術被選中進行MW級驗證，公司與創新中心技術團隊合作，共同籌備並順利完成本次測試。該創新中心的團隊成員包括Data4、Google、Microsoft、Schneider Electric和Vertiv等產業合作夥伴。

隨著AI驅動的負載成長加快，資料中心營運方愈發重視能源供應穩定性、快速部署能力和低碳轉型建設。產業分析機構預測，新建資料中心的場內自用能源系統和混合能源系統滲透率，將從2025年的10%至20%提升至2030年的50%至60%，彰顯出市場亟需可規模化的低碳方案以替代傳統柴油備用系統。

INNIO Group總裁兼執行長Olaf Berlien博士表示：「資料中心是數位經濟的支柱，其能源需求正在迅速成長。本次驗證測試證明，即便完全使用純氫氣運行，INNIO的技術也能提供資料中心所需的瞬態回應、抗風險能力和運行靈活性。」

Net Zero Innovation Hub for Data Centers執行長Alberto Ravagni補充說道：「本次測試的成功，不僅驗證了這款可擴充潔淨備用解決方案的可行性，也證明了創新中心的全新合作模式能夠加快創新解決方案在資料中心產業的落地應用。」

氫能場內備用電源和主電源解決方案為低碳備用電源和主電源提供了一條有前景的路徑，能夠加快資料中心部署、賦能電網整合和電網穩定運行。INNIO Group和Net Zero Innovation Hub for Data Centers計畫持續深化合作，推進該解決方案的規模化落地，重點攻克燃料供給、配套基建、儲存設施、批准流程、雙燃料適配和資料中心架構融合等關鍵配套環節。

關於INNIO Group

INNIO Group是首屈一指的能源解決方案與服務提供者，協助各產業與社群在當下實現永續能源的有效應用。憑藉Jenbacher和Waukesha兩大產品品牌，以及AI驅動的myplant數位平台，INNIO Group為資料中心電力基礎設施、分散式發電及壓縮應用提供創新解決方案。憑藉靈活、可擴充且具備韌性的能源解決方案與服務，INNIO Group協助客戶在整個能源價值鏈中推動能源轉型，即便在電網無法涵蓋的區域，也能協助確保可靠的能源供應。

如欲瞭解更多資訊，請造訪INNIO Group網站： innio.com 。請在 X 和 LinkedIn 上關注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在歐盟、美國和其他國家的商標或註冊商標。如欲查看INNIO Group商標列表，請造訪 innio.com/trademarks 。所有其他商標和公司名稱均為其各自所有者的財產。

關於Net Zero Innovation Hub for Data Centers

Net Zero Innovation Hub for Data Centers匯聚資料中心產業領軍企業，旨在加快先進淨零排放解決方案的部署。該中心由Danfoss、Data4、Google、Microsoft、Schneider Electric和Vertiv共同主導，透過消除技術、商業、監管和財務風險來降低創新風險。其目標是透過採用獨特的結構化合作創新方法，協助資料中心永續發展，並推動向淨零排放未來的轉型。

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