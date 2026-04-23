INNIO et le Net Zero Innovation Hub réalisent la première démonstration au monde d’une alimentation de secours de 3 MW fonctionnant à 100 % à l’hydrogène pour les centres de données

JENBACH, Autriche et FREDERICIA, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Le groupe INNIO, en collaboration avec le Net Zero Innovation Hub for Data Centers, a mené à bien une démonstration historique et inédite dans le secteur : l’alimentation de secours de centres de données à l’aide de moteurs à gaz fonctionnant à 100 % à l’hydrogène, à une échelle de 3 MW. Ce test s’est inscrit dans le cadre de l’approche structurée et collaborative du Hub visant à identifier et à valider des technologies innovantes pour un déploiement à grande échelle dans le secteur des centres de données. Des experts techniques de Microsoft, Google et Data4 ont assisté à ces essais en direct afin d’évaluer les performances par rapport aux exigences opérationnelles des centres de données.

Les moteurs au gaz naturel d’INNIO sont réputés pour leur démarrage rapide, leur excellente réponse transitoire et leur performance stable. Ces caractéristiques ont désormais été démontrées avec succès avec de l’hydrogène.

Lors des essais à une échelle 3 de MW menés dans le centre de recherche d’INNIO, le moteur Jenbacher fonctionnant à hydrogène a répondu aux profils de réponse exigeants requis pour les opérations critiques des centres de données. Cette performance a été validée à l’aide de divers profils de charge générés par l’intelligence artificielle et de fluctuations de charge importantes et rapides, afin de simuler les conditions réelles d’un centre de données. Des experts techniques de Microsoft, Google et Data4 ont assisté aux essais en direct et ont évalué les performances par rapport aux exigences réelles des centres de données, confirmant ainsi que les moteurs à hydrogène constituent une solution prometteuse pour répondre aux besoins en alimentation de secours et en alimentation principale des centres de nouvelle génération, qui sont confrontés à une demande croissante.

Ces tests s’inscrivent dans le cadre du processus structuré et collaboratif mis en place par le Hub pour développer l’innovation. Au sein du Hub, des chefs de file du secteur des centres de données définissent conjointement les exigences relatives aux nouvelles technologies qui seront déployées à grande échelle dans ces centres. À la suite d’un appel à informations (Request for Information, RFI) mondial concernant les solutions de secours à faible empreinte carbone, l’hydrogène et les carburants propres ont été retenus comme alternatives aux générateurs de secours alimentés au diesel. La technologie du moteur à gaz Jenbacher d’INNIO a été choisie pour une validation à l’échelle du MW. L’entreprise a préparé et mené à bien les essais en collaboration avec l’équipe technique du Hub, composée de partenaires industriels tels que Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric et Vertiv.

Face à l’accélération de la croissance de la charge liée à l’IA, les opérateurs de centres de données privilégient désormais la sécurité de l’approvisionnement, la rapidité de déploiement et la décarbonation. Les analystes du secteur prévoient que la part des systèmes « derrière le compteur » et des systèmes énergétiques hybrides dans les nouveaux centres de données devrait passer de 10 à 20 % en 2025 à 50 à 60 % d’ici 2030. Cette évolution souligne la nécessité de trouver des alternatives évolutives et à faible empreinte carbone aux systèmes de secours traditionnels fonctionnant au diesel.

« Les centres de données constituent l’épine dorsale de l’économie numérique, et leurs besoins énergétiques augmentent à un rythme effréné. Ces essais de validation démontrent que la technologie d’INNIO offre la performance transitoire, la résilience et la flexibilité dont les centres de données ont besoin, même lorsqu’ils fonctionnent à 100 % à l’hydrogène », a déclaré le Dr Olaf Berlien, PDG du groupe INNIO.

« Ces tests concluant confirment non seulement la viabilité d’une solution de secours propre et évolutive, mais valident aussi la pertinence de l’approche collaborative novatrice adoptée par le Hub pour accélérer l’adoption de solutions innovantes dans le secteur des centres de données », a confié pour sa part Alberto Ravagni, PDG du Net Zero Innovation Hub for Data Centers.

Les solutions d’alimentation de secours et d’alimentation principale à l’hydrogène, installées derrière le compteur, ouvrent une voie prometteuse vers une alimentation performante à faible empreinte carbone, permettant un déploiement plus rapide des centres de données, leur intégration au réseau et la stabilisation de ce dernier. Le groupe INNIO et le Net Zero Innovation Hub for Data Centers prévoient de poursuivre leur collaboration pour développer cette solution à plus grande échelle. Ils se concentreront pour cela sur des facteurs clés tels que la disponibilité du carburant, les infrastructures, le stockage, les autorisations, les systèmes à double carburant et l’intégration au sein de l’architecture des centres de données.

À propos du groupe INNIO

Le groupe INNIO est un fournisseur de solutions et de services énergétiques de premier plan qui permet aux industries et aux collectivités de passer à une énergie durable opérationnelle dès aujourd'hui. Grâce à ses marques de produits Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myplant alimentée par l'IA, le groupe INNIO propose des solutions innovantes pour l'infrastructure électrique des data centers, la production d'énergie distribuée et les applications de compression. Les solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients du groupe INNIO permettent à ses clients de réaliser la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur et de garantir un approvisionnement énergétique fiable, même en l'absence de réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web du groupe INNIO à l'adresse innio.com. Suivez le groupe INNIO sur X et LinkedIn.

INNIO, Jenbacher, Waukesha et myplant sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe INNIO ou de l’une de ses filiales dans l’Union européenne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour obtenir la liste des marques commerciales du groupe INNIO, rendez-vous sur innio.com/trademarks. Toutes les autres marques commerciales et noms de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

About the Net Zero Innovation Hub for Data Centers

The Net Zero Innovation Hub for Data Centers unites leaders of the data center industry to accelerate the deployment of advanced net zero solutions. Led by Danfoss, Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric, and Vertiv, the hub de-risks innovation by removing technical, commercial, regulatory, and financial risks. Through a unique and structured collaborative innovation methodology, its goal is to support sustainable data center growth while enabling the transition toward a net-zero future.

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