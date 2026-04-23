Hill York es ahora proveedor oficial de climatización de Nu Stadium, entregamos sistemas mecánicos con tecnología de última generación

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Hill York Service Company, LLC (Hill York) se complace en anunciar una colaboración con el Inter Miami CF como proveedor oficial de sistemas de climatización en la sede oficial del club de Miami, Nu Stadium. Hill York entregó un paquete completo de sistemas mecánicos de última generación para el estadio que tiene una capacidad para 26,700 espectadores, que abrió el 4 de abril. Esta colaboración refleja el conocimiento de Hill York en la entrega de sistemas mecánicos de alto rendimiento para proyectos complejos y a larga escala que requieren de coordinación estrecha entre múltiples partes y contratistas del proyecto.

“Hoy celebramos nuestro aniversario número 90 y este proyecto representa un hito significativo para Hill York, que se suma a nuestro legado como una de las primeras empresas en llevar sistemas de climatización a la industria hotelera de Miami”, afirmó Nikole Dunabeitia, Presidente de Hill York. “Este anuncio es el resultado de un enorme trabajo en equipo y se alinea con nuestro énfasis en la innovación, confiabilidad y creación de entornos donde puede prosperar el rendimiento de clase mundial. Nos sentimos honrados de contribuir a un proyecto que marca un hito que prestará servicio a fanáticos, atletas y a la comunidad de Miami en los próximos años”.

El alcance mecánico del Nu Stadium incluyó la instalación de la infraestructura principal de climatización, una planta central de energía, sistemas de agua helada y agua de condensación, equipos de manejo de aire, conductos, tuberías, controles e integración de sistemas. Estos sistemas están diseñados para respaldar el rendimiento de los atletas y ofrecer comodidades de primera línea para los fanáticos en todas las instalaciones.

Sobre Hill York

Hill York Service Company, LLC es una compañía de aires acondicionados comerciales de servicio completo que presta servicios de mantenimientos, servicio, reparaciones, soluciones de energía, diseño e instalación para una amplia gama de sistemas de calefacción, enfriamiento y ventilación en todo el estado de Florida. Hill York es subsidiaria de EMCOR Group, Inc., una compañía Fortune 500® y miembro de S&P 500. EMCOR es líder nacional en construcción mecánica y eléctrica, en infraestructura industrial y de energía y en servicios de construcción. Para acceder a más información, visite https://hillyork.com/.

Sobre el Nu Stadium:

Nu Stadium es el centro más nuevo y de primera línea del sur de Florida para eventos deportivos y de entretenimiento durante todo el año y funciona como sede del actual campeón de la MLS, el Inter Miami CF. Inaugurado el 4 de abril de 2026, ante un estadio lleno, el recinto de última generación con capacidad para 27,700 espectadores, ubicado en el corazón de Miami, está diseñado para albergar una amplia variedad de eventos de alto nivel, incluidos partidos internacionales de fútbol, conciertos y encuentros corporativos y privados. Diseñado para brindar la mejor experiencia, el Nu Stadium cuenta con un anillo de gradas unificado que potencia la energía del público, la tienda oficial más grande de la MLS y escalinatas emblemáticas que desembocan en una explanada perimetral aire libre de 360 grados, con vistas panorámicas al centro de Miami. El estadio forma parte del distrito Miami Freedom Park, el mayor desarrollo inmobiliario activo de Miami, que incluirá el nuevo parque público más grande de la ciudad en generaciones, el Jorge Mas Canosa Park, junto a espacios comerciales, gastronómicos, de entrenamiento, canchas juveniles y más. Ubicado al lado del Aeropuerto Internacional de Miami y a pasos de Miami Intermodal Center, el Nu Stadium ofrece una accesibilidad inigualable para los fanáticos y los visitantes. Para acceder a más información, visite www.nustadium.com.