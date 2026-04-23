Corpay Cross-Border devient le fournisseur officiel de vêtements de sport du Toulouse Football Club

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d'entreprise, a le plaisir d'annoncer que sa division Corpay Cross-Border a conclu un accord avec le Toulouse Football Club pour devenir son fournisseur officiel de services de change (FX). Ce partenariat a été mis en place par SPORTFIVE, une agence internationale de marketing sportif.

Grâce à ce partenariat, Corpay Cross-Border fournira des solutions complètes de gestion des risques de change pour soutenir les opérations du Toulouse Football Club. De plus, sa plateforme primée permettra au club de gérer ses paiements internationaux en toute transparence via un point d’accès unique.

« Corpay Cross-Border est fier d’avoir été désigné fournisseur officiel de services de change du Toulouse Football Club », a déclaré Brad Loder, directeur marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Ce partenariat renforce la position de Corpay en tant que fournisseur de premier plan de solutions de paiements d’entreprise et de gestion des risques de change dans le football professionnel, tout en nous offrant une solide plateforme pour développer notre marque et nos activités en France. Nous sommes impatients de soutenir le Toulouse Football Club dans sa quête de succès en Ligue 1. »

Olivier Cloarec, président du Toulouse Football Club, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir CORPAY en tant que fournisseur officiel du Toulouse Football Club pour les saisons à venir. Ce nouveau partenariat reflète pleinement notre engagement à travailler avec des entreprises internationales de premier plan, capables de soutenir le développement et les ambitions du Toulouse Football Club. »

Xavier Oddone, président-directeur général de SPORTFIVE France, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir réuni Corpay et le Toulouse FC dans le cadre d’un partenariat qui reflète la convergence croissante entre les services financiers internationaux et le football professionnel. Cet accord met en évidence l’aptitude de SPORTFIVE à tisser des liens solides et porteurs de valeur, tant pour les marques que pour les détenteurs de droits. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos du Toulouse FC

Le Toulouse Football Club, fondé en 1937 et évoluant dans l'élite du football français, est réputé pour l'excellence de son centre de formation, véritable pilier de son identité. Club innovant et authentique, le Toulouse FC, dirigé par Olivier Cloarec, s'appuie sur une vision moderne et un ancrage local fort pour allier la formation des talents à l'ambition sportive.

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui propose des solutions centrées sur le client, fondées sur la confiance et la transparence, une expertise approfondie du secteur, un réseau international, l'intelligence numérique et l'innovation. SPORTFIVE met en relation, de manière stratégique et créative, les marques, les détenteurs de droits, les plateformes médiatiques et les fans afin de créer et de faciliter des partenariats modernes dans le domaine du sport. Tout en créant et en développant de la valeur à long terme pour tous, SPORTFIVE ouvre souvent la voie à l'avenir du secteur du sport grâce à des solutions numériques innovantes et s'efforce d'être le partenaire le plus progressiste et le plus respecté dans le domaine du sport. Au cœur du sport professionnel, SPORTFIVE mettra à profit sa position unique pour apporter une contribution positive au développement durable et pour assumer le devoir et la responsabilité sociaux et économiques qui incombent également au sport et, par conséquent, à toutes les parties prenantes. SPORTFIVE opère avec une vision internationale et un réseau de plus de 1 200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le monde, actifs dans le football, le golf, l'e-sport, le sport automobile, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, le rugby, les Jeux Olympiques, les événements multisports et bien d'autres encore.

*Dans le présent document, le terme « Corpay » désigne principalement la division Cross-Border de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des sociétés faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

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