Porsche 將出售 Bugatti 持股予 BlueFive Capital

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Porsche 已同意出售其 Bugatti Rimac 股權。

Porsche 與 Rimac Group 於 2021 年共組 Bugatti Rimac 合資企業，作為經典 Bugatti 品牌的營運主體。Porsche 持有該合資企業 45% 少數股權，Rimac Group 則持有 55%；此外，Porsche 亦持有 Rimac Group 20.6% 股權。

根據今日宣布之交易內容，Porsche 將全數出清其 Bugatti Rimac 與 Rimac Group 持股，轉售予 HOF Capital 領軍之財團。該財團由最大投資者 BlueFive Capital 以及多名歐美機構投資人組成。交易完成後，Rimac Group 將接掌 Bugatti Rimac 經營權，並與 BlueFive Capital 及 HOF Capital 結盟為策略夥伴，以挹注未來成長動能。

BlueFive Capital 創辦人暨執行長 Hazem Ben-Gacem 表示：「Bugatti 象徵對汽車工藝的極致追求，誕生於 Ettore Bugatti 完美融合美學與性能的堅持。對 BlueFive Capital 而言，這不僅止於單純的財務交易，我們期盼與 Bugatti Rimac 團隊攜手，將此傳奇光芒世代傳承。」

Porsche AG 執行長 Michael Leiters 博士指出：「透過與 Rimac Group 共同成立合資企業 Bugatti Rimac，我們成功為 Bugatti 未來發展奠定深厚基礎。身為 Rimac Group 早期投資人，Porsche 亦協助 Rimac Technology 發展成首屈一指的一線汽車技術公司。如今出售持股後，Porsche 將全心聚焦核心業務。感謝 Mate Rimac 與其團隊過去幾年來建立互信且極具建設性的合作關係。」

Bugatti Rimac 執行長 Mate Rimac 表示：「Porsche 是至關重要的合作夥伴，由衷感謝其在創立 Bugatti Rimac 期間的貢獻。憑藉 Porsche 鼎力支持所奠定的穩固根基，現有組織架構將使我們能以更快步調實現長期願景。我們非常期待與新夥伴攜手合作。」

關於 BlueFive Capital

BlueFive Capital 為全球投資平台，目前管理資產規模 (AUM) 達 150 億美元，鎖定深具潛力之經濟體商機，旨在轉型傳統金融模式並促進永續成長。該公司於阿布達比全球市場 (Abu Dhabi Global Market) 註冊成立，並於倫敦、麥納麥、阿布達比、杜拜、馬斯喀特及北京設有辦事處，為私人財富、機構與散戶投資人提供私募股權、房地產、基礎設施及金融產品。

BlueFive Capital 創立於 2024 年底，由全球私募股權領域資歷最深厚的專業人士之一 Hazem Ben-Gacem 領導。如需了解更多資訊，請造訪 www.bluefivecapital.com。

*資料來源：AETOSWire

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