Porsche verkauft Bugatti-Anteile an BlueFive Capital

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Porsche hat zugestimmt, seine Beteiligung an Bugatti Rimac zu verkaufen.

Porsche und die Rimac Group gründeten im Jahr 2021 das Joint Venture Bugatti Rimac, das als Heimat der legendären Marke Bugatti dienen soll. An diesem Joint Venture hält Porsche eine Minderheitsbeteiligung von 45 %, während die Rimac Group 55 % besitzt. Porsche hält zudem einen Anteil von 20,6 % an der Rimac Group.

Im Rahmen der heute bekannt gegebenen Transaktion wird Porsche seine Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group vollständig an ein von HOF Capital geführtes Konsortium veräußern. Dazu gehören BlueFive Capital als größter Investor sowie eine Gruppe institutioneller Anleger aus den USA und der EU. Nach Abschluss der Transaktion wird die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen und eine strategische Partnerschaft mit BlueFive Capital und HOF Capital eingehen, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu fördern.

Hazem Ben-Gacem, Gründer und CEO von BlueFive Capital: „Bugatti ist ein Denkmal für die Leidenschaft für Automobile, entstanden aus Ettore Bugattis Streben nach Schönheit und Leistung zugleich. BlueFive Capital betrachtet diese Gelegenheit als mehr als nur eine finanzielle Transaktion, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem gesamten Bugatti Rimac-Team daran zu arbeiten, dieses Erbe für künftige Generationen zu bewahren.“

Dr. Michael Leiters, CEO der Porsche AG: „Mit der Gründung des Joint Ventures Bugatti Rimac gemeinsam mit der Rimac Group haben wir erfolgreich den Grundstein für die Zukunft von Bugatti gelegt. Und als Frühphaseninvestor der Rimac Group hat Porsche maßgeblich dazu beigetragen, Rimac Technology zu einem etablierten Tier-1-Unternehmen im Bereich Automobiltechnologie zu entwickeln. Mit dem Verkauf unserer Beteiligung konzentrieren wir uns nun bei Porsche wieder auf das Kerngeschäft. Wir möchten uns bei Mate Rimac und seinem Team für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken.“

Mate Rimac, CEO von Bugatti Rimac: „Porsche war ein entscheidender Partner, und wir sind zutiefst dankbar für die Rolle, die das Unternehmen beim Aufbau von Bugatti Rimac gespielt hat. Dank des soliden Fundaments, das durch diese Unterstützung geschaffen wurde, verfügen wir nun über eine Struktur, die es uns ermöglicht, unsere langfristige Vision noch schneller umzusetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern.“

Über BlueFive Capital

BlueFive Capital ist eine globale Investitionsplattform, die derzeit ein verwaltetes Vermögen von 15 Milliarden US-Dollar aufweist und sich auf Chancen in wachstumsstarken Volkswirtschaften konzentriert, mit dem Ziel, traditionelle Finanzmodelle zu transformieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen ist am Abu Dhabi Global Market notiert und unterhält Niederlassungen in London, Manama, Abu Dhabi, Dubai, Maskat und Peking. Es bietet Private-Equity-, Immobilien-, Infrastruktur- und Finanzprodukte für vermögende Privatkunden, institutionelle Anleger und Privatkunden an.

BlueFive Capital wurde Ende 2024 gegründet und wird von Hazem Ben-Gacem geleitet, einem der erfahrensten Experten in der globalen Private-Equity-Branche. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bluefivecapital.com.

*Quelle: AETOSWire

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