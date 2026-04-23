Vitrealab et poLight ASA s'associent pour lutter contre les artefacts de cohérence dans les écrans de réalité augmentée à laser-LCoS

VIENNE et TØNSBERG, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Vitrealab GmbH et poLight ASA (OSE : PLT) ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à faire progresser les architectures d'éclairage laser pour les écrans de réalité augmentée (RA) basés sur la technologie LCoS, en mettant l'accent sur l'atténuation des artefacts d'image liés à la cohérence, tout en préservant l'efficacité et la compacité du système.

L'éclairage laser offre d'incontestables avantages au niveau système pour les moteurs optiques de réalité augmentée basés sur la technologie LCoS, notamment un rendement optique élevé grâce à la polarisation intrinsèque, une meilleure utilisation de l'étendue lumineuse et une évolutivité vers des niveaux de luminosité élevés. Cependant, les artefacts de cohérence, qui se manifestent sous forme de taches et de franges, demeurent un obstacle important à l'adoption des écrans de proximité basés sur la technologie LCoS.

Ces dernières années, Vitrealab a développé une technologie propriétaire appelée Quantum Light Chip (QLC) destinée à réduire les artefacts de cohérence à un niveau imperceptible dans les moteurs optiques de réalité augmentée. Ce nouveau système d'éclairage matriciel laser améliore le rendement et la luminosité tout en conservant un format compact.

poLight apporte sa technologie de wobulation TWedge®, un dispositif transmissif accordable à actionnement piézoélectrique qui module dynamiquement le front d'onde optique et réduit les artefacts de cohérence perçus.

« Le wobulator TWedge® de poLight nous aide à améliorer l'architecture des moteurs optiques grâce à sa conception transparente », a déclaré Chiara Greganti, CEO et cofondatrice de Vitrealab. « La solution de poLight simplifie le trajet optique et accroît le rendement de notre Quantum Light Chip par rapport à notre approche MEMS précédente. »

« Le laser et la technologie LCoS forment une combinaison puissante pour les écrans de réalité augmentée », a déclaré Oyvind Isaksen, CEO de poLight ASA. « En fournissant des optiques réglables ultra-compactes et basse consommation à la Quantum Light Chip de Vitrealab, nous sommes très heureux de contribuer à la création d'un système de réalité augmentée plus performant, plus compact et plus facile à produire. Cette collaboration témoigne des progrès réalisés tant pour les moteurs à laser-LCoS que pour la technologie TWedge®. »

Cette coopération portera notamment sur le développement conjoint, la présentation de prototypes et la coordination des efforts de commercialisation.

À propos de Vitrealab GmbH

Vitrealab GmbH, entreprise Deeptech viennoise, est un acteur majeur de l'innovation dans le domaine des circuits intégrés photoniques (PIC) pour les technologies d'affichage laser. Sa Quantum Light Chip, une technologie exclusive, offre des niveaux de luminosité, d'efficacité et de qualité optique inédits pour les systèmes de réalité augmentée. Issue de l'Université de Vienne, cette équipe s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience en recherche photonique, sur l'intégration laser et l'architecture système pour transformer les avancées universitaires en solutions industrielles. Grâce à des équipements de fabrication dédiés et à des techniques exclusives de gravure laser directe, Vitrealab développe et fabrique ses propres dispositifs photoniques, garantissant ainsi précision, reproductibilité et cycles de développement rapides. Cette intégration verticale permet une transition fluide du prototype à la production en série, assurant à la fois flexibilité de conception et constance des performances.

À propos de poLight ASA

poLight ASA (cotée à la Bourse d'Oslo sous le symbole PLT) propose une technologie optique réglable brevetée et exclusive, à commencer par son premier produit, TLens®, qui reproduit l'expérience de « l'œil humain » dans les caméras avec autofocus utilisés dans des appareils comme les smartphones, les objets connectés, les lecteurs de codes-barres, les systèmes de vision industrielle et divers équipements médicaux. La technologie TLens® de poLight permet d'améliorer les performances du système et de permettre de nouvelles expériences utilisateur grâce à des avantages tels qu'une mise au point extrêmement rapide, un encombrement réduit, l'absence d'interférences magnétiques, une faible consommation d'énergie et un champ de vision constant. Basée à Tønsberg, en Norvège, poLight compte des collaborateurs en Finlande, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, au Japon et aux Philippines. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.polight.com.

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