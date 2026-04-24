Porsche sprzedaje udziały w Bugatti firmie BlueFive Capital

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--Jest zgoda Porsche na zbycie udziałów firmy w Bugatti Rimac.

W 2021 r. Porsche i Rimac Group utworzyły Bugatti Rimac jako podmiot joint venture będący właścicielem kultowej marki Bugatti. W spółce tej Porsche posiada mniejszościowy pakiet 45% udziałów, natomiast 55% udziałów znajduje się w rękach Rimac Group. Porsche posiada zarazem 20,6% udziałów Rimac Group.

W ramach ogłoszonej dziś transakcji Porsche dokona pełnego zbycia posiadanych udziałów w Bugatti Rimac oraz Rimac Group na rzecz konsorcjum, którego liderem jest firma HOF Capital. Obejmuje ono udział BlueFive Capital jako największego inwestora, a także grupy inwestorów instytucjonalnych z USA i UE. Po finalizacji transakcji Rimac Group ma objąć kontrolę nad Bugatti Rimac i nawiązać strategiczne partnerstwo z BlueFive Capital i HOF Capital w celu wsparcia dalszego rozwoju.

– Bugatti to kultowa marka dla każdego fana motoryzacji, zrodzona z dążenia Ettore Bugattiego do osiągnięcia piękna w połączeniu z wydajnością. BlueFive Capital postrzega tę okazję jako o wiele więcej niż po prostu transakcję finansową; ogromnie cieszymy się z możliwości współpracy z całym zespołem Bugatti Rimac, aby uhonorować to dziedzictwo i utrwalić je w kolejnych pokoleniach – powiedział Hazem Ben-Gacem, założyciel i dyrektor generalny BlueFive Capital.

– Powołując spółkę joint venture Bugatti Rimac wraz z Rimac Group, udało nam się stworzyć podwaliny pod przyszłość marki Bugatti. A jako wczesny inwestor Rimac Group, Porsche wniosło znaczący wkład w rozwój Rimac Technology w kierunku ugruntowanej firmy opracowującej technologie motoryzacyjne bezpośrednio dla producentów (Tier-1). Dziś, dokonując sprzedaży posiadanych udziałów, pragniemy skoncentrować się na podstawowej działalności Porsche. Dziękujemy za konstruktywną współpracę opartą na zaufaniu, jaką Mate Rimac i jego zespół okazali nam w ciągu ostatnich lat – powiedział dr Michael Leiters, dyrektor generalny Porsche AG.

– Firma Porsche była naszym kluczowym partnerem i jesteśmy ogromnie wdzięczny za jej wkład w ugruntowanie Bugatti Rimac. Mając solidne podstawy wypracowane dzięki otrzymanemu wsparciu, posiadamy teraz strukturę umożliwiającą jeszcze szybszą realizację naszej długofalowej wizji. Bardzo cieszymy się z perspektywy współpracy z nowymi partnerami – powiedział Mate Rimac, dyrektor generalny Bugatti Rimac.

Informacje o BlueFive Capital

BlueFive Capital to globalna platforma inwestycyjna, która zarządza obecnie aktywami na kwotę 15 mld USD i koncentruje się na wykorzystywaniu możliwości w gospodarkach o wysokim potencjale, dążąc do przekształcenia tradycyjnych modeli finansowych i wsparcia zrównoważonego wzrostu. Spółka ta, zarejestrowana w ramach centrum finansowego Abu Dhabi Global Market i posiadająca oddziały w Londynie, Manamie, Abu Zabi, Dubaju, Maskacie i Pekinie, oferuje inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, nieruchomości, infrastrukturę i produkty finansowe na rzecz zamożnych klientów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych i detalicznych.

BlueFive Capital powstała w 2024 r. i na jej czele stoi Hazem Ben-Gacem, jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w globalnym krajobrazie kapitału private equity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bluefivecapital.com.

*Źródło: AETOSWire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.