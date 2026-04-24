Coup de poker stratégique : Porsche vend sa part dans Bugatti à BlueFive Capital

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Porsche a acté la cession de sa participation dans Bugatti Rimac, clôturant une étape importante de son engagement dans la construction de ce nouvel acteur de l’hypercar.

Créée en 2021 par Porsche et Rimac Group, la coentreprise Bugatti Rimac abrite la marque emblématique Bugatti. En tant qu'actionnaire dans cette coentreprise, Rimac Group détient une participation majoritaire de 55 %, tandis que Porsche en détient 45 %. Par ailleurs, Porsche maintient une participation de 20,6 % au sein du Rimac Group.

Dans le cadre de la transaction annoncée aujourd’hui, Porsche cédera l’intégralité de ses parts dans Bugatti Rimac et le Rimac Group au profit d’un consortium dirigé par HOF Capital. Ce consortium réunit notamment BlueFive Capital en tant qu’investisseur principal, aux côtés d’un ensemble d’investisseurs institutionnels basés aux États-Unis et au sein de l’Union européenne. À l’issue de la transaction, le Rimac Group assumera le contrôle opérationnel de Bugatti Rimac et établira un partenariat stratégique avec BlueFive Capital et HOF Capital pour accompagner et accélérer durablement sa trajectoire de croissance.

Hazem Ben-Gacem, fondateur et directeur général de BlueFive Capital a déclaré : « Bugatti incarne un monument de passion, d’exigence et d’excellence automobile, né de la vision et de la quête inlassable d’Ettore Bugatti pour allier beauté et performance. Pour BlueFive Capital, cette opportunité dépasse le cadre d’une simple transaction financière et nous nous réjouissons de travailler étroitement aux côtés de l’ensemble des équipes de Bugatti Rimac afin de perdurer cet héritage exceptionnel et de le transmettre aux générations futures. »

Pour sa part, Dr Michael Leiters, CEO de Porsche AG a commenté : « En fondant la coentreprise Bugatti Rimac aux côtés du Rimac Group, nous avons posé avec succès les bases d’un avenir solide pour la marque Bugatti. En tant qu’investisseur précoce dans Rimac Group, Porsche a joué un rôle déterminant dans le développement de Rimac Technology, aujourd’hui reconnue comme une entreprise de technologie automobile de rang 1. Désormais, avec la cession de notre participation, nous amorçons une nouvelle étape visant à recentrer Porsche sur son cœur de métier. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Mate Rimac et à l’ensemble de ses équipes pour leur collaboration constructive et empreinte de confiance au fil des dernières années. »

Mate Rimac, CEO de Bugatti Rimac a ajouté : « Porsche a été un partenaire clé, et nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur contribution à la naissance de Bugatti Rimac. Les bases solides qu’ils ont contribué à établir nous permettent aujourd’hui de disposer d’une structure capable d’accélérer la mise en œuvre de notre vision à long terme avec encore plus d’ambition. Nous sommes impatients de collaborer avec nos nouveaux partenaires pour écrire la suite de cette aventure exceptionnelle. »

À propos de BlueFive Capital :

BlueFive Capital est une plateforme d’investissement mondiale qui gère aujourd’hui 15 milliards de dollars d’actifs et cible les opportunités dans les économies à forte croissance avec pour objectif de transformer les modèles financiers traditionnels et de favoriser une croissance durable. Constituée à Abu Dhabi Global Market et disposant de bureaux à Londres, Manama, Abou Dhabi, Dubaï, Muscat et Pékin, la société propose une gamme de services structurés dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier et des infrastructures, ainsi que des produits financiers destinés à une clientèle privée fortunée, institutionnelle et de détail.

BlueFive Capital a été fondée fin 2024 et est dirigée par Hazem Ben-Gacem, l’un des spécialistes les plus expérimentés dans le domaine du capital-investissement mondial. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.bluefivecapital.com.

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*Source: AETOSWire